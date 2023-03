Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο (εικόνες)

Μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου και σήμερα στην πορεία. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.

Ολοκληρώθηκε στο Σύνταγμα το συλλαλητήριο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από τους στύλους του Ολυμπίου Διός, στη Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της Σέκερη, στην οδό Πανεπιστημίου και στην οδό Σταδίου.

Λόγω των κινητοποιήσεων στο Σύνταγμα οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» έκλεισαν στις 10:30 και στις 12:00 έκλεισαν και οι σταθμοί του μετρό «Ομόνοια» και «Μοναστηράκι».

Συλλαλητήρια πραγματοποιούνται σήμερα Κυριακή 12 Μαρτίου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Λίγο πριν τις 15:00 όλοι οι σταθμοί του μετρό δόθηκαν σε κυκλοφορία.

Οι κινητοποιήσεις της Κυριακής στις υπόλοιπες πόλεις

Στη Λάρισα στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία.

Αλεξανδρούπολη: Στις 12:00 στο πάρκο Ακαδημίας

Βόλος: Στις 12:00 στην πλ. Ελευθερίας

Γιάννενα: Στις 17:00 στην κεντρική πλατεία

Ηράκλειο: Στις 11:00 στην πλ. Ελευθερίας

Καβάλα: Στις 12:00 στην κεντρική πλατεία

Χανιά: Στις 10:00 στην πλ. Δημοτικής Αγοράς

Κάλεσμα και από γονείς και κηδεμόνες της Περιφέρειας Αττικής

Στο εν λόγω συλλαλητήριο καλούν και γονείς και κηδεμόνες της Περιφέρειας Αττικής, ζητώντας από την κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να «είμαστε και να νιώθουμε ασφαλείς, στη δουλειά, στο σπίτι, στο σχολείο».

