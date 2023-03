Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ντονέτσκ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε χθες ότι περισσότεροι από 500 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά το 24ωρο που προηγήθηκε, καθώς μάχονταν για τον έλεγχο της πόλης Μπαχμούτ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του εξακολουθούν να πραγματοποιούν στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες σκότωσαν περισσότερους από 220 Ουκρανούς στρατιώτες κατά το τελευταίο 24ωρο.

“Προς το Ντονέτσκ..., περισσότεροι από 220 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν. Ένα όχημα μάχης πεζικού, 3 οπλισμένα οχήματα μάχης, 7 άλλα οχήματα, όπως και ένα οβιδοβόλο D-30 καταστράφηκαν στη διάρκεια της ημέρας”, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Οι δύο πλευρές ισχυρίζονται ότι έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες εκατέρωθεν και είναι δύσκολη η επιβεβαίωση των αριθμών που ανακοινώνουν. Η Ουκρανία ανακοίνωσε χθες ότι περισσότεροι από 500 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά το 24ωρο που προηγήθηκε, καθώς μάχονταν για τον έλεγχο της πόλης Μπαχμούτ.

Ρωσικές δυνάμεις, αλλά και ομάδες της μισθοφόρων της εταιρίας Wagner κατέλαβαν περιοχές στο ανατολικό τμήμα της πόλης, αλλά και προάστια στη βόρεια και στη νότια πλευρά της, αλλά δεν έχουν κατορθώσει μέχρι στιγμής να την περικυκλώσουν πλήρως. Η Μόσχα δηλώνει ότι η κατάληψη του Μπαχμούτ θα επιφέρει πλήγμα στην άμυνα της Ουκρανίας και θα είναι ένα βήμα για τη ολική κατάληψη της βιομηχανικής περιοχής του Ντονμπάς, που αποτελεί σημαντικό στόχο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

