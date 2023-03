Κοινωνία

Μεταξουργείο: Επεισόδια στην πορεία προς τον ΟΣΕ (εικόνες)

Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας προς τα γραφεία του ΟΣΕ με χημικά και κροτίδες κρότου-λάμψης.

Ένταση σημειώθηκε στο Μεταξουργείο κατά τη διάρκεια της πορείας προς τα γραφεία του ΟΣΕ, στο πλαίσιο του συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας για την τραγωδία στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους προχώρησαν σε ρίψη αντικειμένων προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με χημικά και κροτίδες κρότου-λάμψης.

Η ένταση εκτονώθηκε μετά από λίγα λετπά, χωρίς να υπάρξει συνέχεια στα επεισόδια.

