Κοινωνία

Τέμπη: Διάλογοι που σοκάρουν λίγο μετά την τραγωδία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χάος, άγνοια και ψέματα δείχνουν οι ηχογραφημένοι διάλογοι απο το σταθμαρχείο της Λάρισας, αμέσως μετά την τραγωδία.



Χάος, άγνοια και ψέματα δείχνουν οι ηχογραφημένοι διάλογοι απο το σταθμαρχείο της Λάρισας, αμέσως μετά την τραγωδία. Ο προφυλακισμένος σταθμάρχης δέκα λεπτά μετά το περιστατικό λέει στην αστυνομία ότι "λογικά δεν πρόκειται για σύγκρουση τρένων" !

Ελάχιστα λεπτά μετά την τραγωδία, ο σταθμάρχης της Λάρισας ενημερώνεται από τον ρυθμιστή έλξης της Θεσσαλονίκης, πως υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση των γραμμών.

Οι διάλογοι:

23:22

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΛΞΗΣ

Ο ρυθμιστής έλξης είμαι, έχει ένα βραχυκύκλωμα εδώ και ένα λεπτό. Γνωρίζετε τίποτα;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Όχι, δεν ξέρω

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΛΞΗΣ

Έχετε δει κάτι το οποίο...

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Όχι δεν μας έχουν πει τίποτα. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Πού είναι;

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΛΞΗΣ

Είναι μεταξύ Λάρισας και Ραψάνης το κομμάτι.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Δεν μας έχει πει κανένας τίποτα εμάς. Τώρα περνάει το 62 επάνω, και δεν ξέρω, αν μας πει το 62 τίποτα. Έγινε, καινούριος είσαι;

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΛΞΗΣ

Ε, σχετικά.

Αμέσως μετά, ο 59χρονος λαμβάνει τηλεφώνημα από συνάδελφο του σταθμάρχη ο οποίος τον ενημερώνει πως υπάρχουν πληροφορίες για εκτροχιασμό τρένου.

22:23

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Ναι.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Έχεις κάπου τρένο εκτροχιασμένο;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Όχι, δεν μου είπε τίποτα κανένας.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Γιατί έχει σπάσει το τηλέφωνο εδώ πέρα, για εκτροχιασμό τρένου που έχει πάρει φωτιά λέει. Μετά τη Λάρισα; Πριν τη Λάρισα;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Δεν ξέρω το 62 μήπως... Κάτσε να ρωτήσω.

Ο σταθμάρχης της Λάρισας προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Δεν παίρνει καμία απάντηση και ζητάει την βοήθεια της σταθμάρχη Νέων Πόρων για να επικοινωνήσει με την εμπορική αμαξοστοιχία, χωρίς όμως επιτυχία. Στη συνέχεια ο σταθμάρχης της Λάρισας δέχεται κλήση από την πυροσβεστική όπου τον ενημερώνει ενώ εκείνος αντιδράει σαν να μην γνωρίζει τίποτα.

23:28

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Ναι...

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Ναι γεια σας από την πυροσβεστική. Το γνωρίζετε; Έχουμε εκτροχιασμό τρένου κοντά στο μνημείο του ΠΑΟΚ.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Αμάν!

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Πρέπει να κλείσετε ρεύματα, ρεύμα, αυτά οτιδήποτε, δεν ξέρω και εγώ και εσείς οτιδήποτε κάνετε..

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Και έχει και εκτροχιασμό τρένου εκεί;

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Ναι. Είναι στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και προς τη θάλασσα, τα άλλα δρομολόγια δείτε τα λίγο, εντάξει..;

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Ναι, ναι, έγινε, εντάξει.

Ο προφυλακισμένος σταθμάρχης, επικοινωνεί ξανά με την σταθμάρχη Νέων Πόρων και της ζητάει να καλέσει την επιβατική αμαξοστοιχία, παρ' ότι έχει ενημερωθεί ένα λεπτό νωρίτερα από την πυροσβεστική.

23:29

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ (Β.Σ.)

Ελένη, φώναξε λίγο το 62.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ

62 ακούει τους Νέους Πόρους; {...} Δεν είναι καλό αυτό να ξέρεις.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ (Β.Σ.)

Ξέρω ναι, γιατί με πήρε ο ρυθμιστής έλξης, ότι κάτι πρόβλημα έχει εκεί και λέει ότι κάποιος πήρε, έχει εκτροχιασμένο και πήρε φωτιά.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ωχ, παναγία μου...

Στις 23:33 η αστυνομία επικοινωνεί με το σταθμαρχείο της Λάρισας ζητώντας πληροφορίες για το τι έχει συμβεί στα Τέμπη.

23:33

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Έχετε εικόνα τι ακριβώς έχει συμβεί;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ (Β.Σ.)

Δεν ξέρω, ό,τι και να σας πω δεν ξέρω. Τώρα με πήρε και η πυροσβεστική τηλέφωνο ότι έγινε εκτροχιασμός. Τώρα ήταν ένα τρένο που ανέβαινε πάνω και ένα που κατέβαινε. Τώρα ποιο απ' τα δύο, δεν ξέρω και εγώ τίποτα. Ούτε μ' ενημέρωσαν...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Δεν ξέρετε τι είναι;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ (Β.Σ.)

Γιατί τους φωνάζουμε και στο ραδιοτηλέφωνο και δεν ακούγονται. Και τώρα προσπαθούμε να μάθουμε τα τηλέφωνα από τους μηχανοδηγούς για να δούμε τι γίνεται.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Υπάρχει περίπτωση να είναι τρένο με τρένο δηλαδή;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ (Β.Σ.)

Λογικά δεν ξ... Λογικά όχι.

Λίγα λεπτά αργότερα και γίνεται η επικοινωνία ανάμεσα στον ρυθμιστή κυκλοφορίας από την Αθήνα και τον σταθμάρχη, ο οποίος δηλώνει άγνοια για το τι έχει συμβεί παριστάνοντας μάλιστα και τον έκπληκτο όταν τον ενημερώνει ο συνάδελφος του.

Ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα αστυνομικός επικοινωνεί ξανά με τον σταθμάρχη όπου τον ενημερώνει και για τραυματίες. Εκείνος αντιδράει με απάθεια, χωρίς να δείχνει κανένα ενδιαφέρον για την πληροφορία που του έδωσε ο αστυνομικός.

00:01

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Πες μου λίγο που θα τους πας, έχει πολλούς τραυματίες πάνω.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ (Β.Σ.)

Ναι, ναι.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Έχω ενημερώσει το ΕΚΑΒ, έχω ενημερώσει τους πάντες, θέλω να ξέρω όμως που θα τους πάνε. Συν, αν στείλεις λεωφορείο, στείλε κουβέρτες και νερό.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ (Β.Σ.)

Έγινε

Λίγη ώρα πριν από το δυστύχημα στα Τέμπη, ο μηχανοδηγός του INTERCITY 62 ο οποίος φτάνει στην Λάρισα ενημερώνεται από τον σταθμάρχη υπηρεσίας να περιμένει για να γυρίσει τα κλειδιά.

22:53

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ IC62

Καλησπέρα. 62 στο Μεζούρλο.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ (Β.Σ.)

Παιδιά περίμενε μισό λεπτό λιγάκι να γυρίσουν τα κλειδιά και θα μπείτε μέσα.

ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΣ

Βασίλη, λίγο, μισό λεπτάκι, λίγο, να πάω και στο 102

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ IC62

Ευτυχώς που περιμένατε να έρθουμε.

Την χαοτική κατάσταση που επικρατούσε στο σταθμαρχείο της Λάρισας πριν αλλά και μετά την τραγωδία στα Τέμπη, αποδεικνύουν οι συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ο άλλος σταθμάρχης βάρδιας, ο οποίος άφησε μόνο του τον άπειρο συνάδελφο του σε ώρα αιχμής, φαίνεται να συνομιλεί άλλους περιφερειακούς σταθμάρχες και το μόνο που τους ανησυχεί είναι που θα βρουν σουβλάκια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Να σου πω, έχεις κάνα σουβλατζίδικο να παραγγείλουμε τίποτα να φάμε;

ΣΤAΘΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Χεχε...Θα σου βρω λύση για τα σουβλάκια, θα ασχοληθώ σε ένα λεπτό. Θες να βάλω τα κορίτσια να ασχοληθούν;

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Ντάξει, ντάξει. Πες τους απλά ένα τηλέφωνο θέλω.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Θα ασχοληθώ σε ένα λεπτό.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

Ντάξει, ντάξει.

Ταυτόχρονα οι σταθμάρχες χλευάζουν τα προβλήματα της βάρδιας και η μοναδική έννοια που φαίνεται να είχαν ήταν τι ώρα θα σχολάσουν για να μην τους "καθαρίσουν" όπως χαρακτηριστικά λένε οι σύζυγοι τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Ποινική δίωξη στον 17χρονο

Καταγγελία: Μαθητές δημοτικού παρενόχλησαν σεξουαλικά 7χρονη στις τουαλέτες του σχολείου

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας