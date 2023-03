Πολιτική

Νίσυρος - Σακελλαροπούλου: Τιμούμε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Δωδεκανήσου (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο Παναγίας Κυράς, ενώ μετά την παρέλαση, είχε συνομιλία με μαθητές του τοπικού σχολείου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη σήμερα στις εκδηλώσεις του Δήμου Νισύρου για τον εορτασμό της 75ης επετείου της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Ποταμίτισσας και την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ηρώων, δήλωσε ότι «Μέσα στο πένθος και τη βαθιά θλίψη που αισθανόμαστε μετά το πρόσφατο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, βρίσκομαι εδώ, στη Νίσυρο, για να τιμήσουμε μαζί όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Δωδεκανήσου και την επανένωσή της με τη μητέρα Πατρίδα πριν από 75 χρόνια».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «Ένα από τα φωτεινά ορόσημα στην ιστορία μας, που μας θυμίζει πάντα τη σημασία της εθνικής ευθύνης, ενότητας και ομοψυχίας στην επίτευξη ενός κοινού, ανώτερου σκοπού».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο Παναγίας Κυράς, ενώ μετά την παρέλαση, είχε συνομιλία με μαθητές του τοπικού σχολείου, που φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια πενθώντας τους νεκρούς των Τεμπών.

