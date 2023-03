Πολιτισμός

Πέθανε η Καίτη Δημακοπούλου

Συλλυπητήρια μηνύματα της υπουργού Πολιτισμού και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.



Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών, η αρχαιολόγος Καίτη Δημακοπούλου. Με πλούσιο ερευνητικό έργο, διενήργησε πολλές ανασκαφές, μεταξύ των οποίων η συστηματική ανασκαφική έρευνα -σε συνεργασία με το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο- στη μυκηναϊκή ακρόπολη της Μιδέας στην Αργολίδα, ενώ υπήρξε Διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Στο συλλυπητήριο μήνυμα η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λ. Μενδώνη αναφέρει:

«Η επιστημονική κοινότητα και η Αρχαιολογική Υπηρεσία θρηνούν την απώλεια μιας σπουδαίας επιστήμονος, μιας διεθνώς αναγνωρισμένης αρχαιολόγου, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στο αρχαιολογικό έργο.

Η Καίτη Δημακοπούλου εργάστηκε άοκνα για την ανάδειξη του Μυκηναϊκού Πολιτισμού, με τις έρευνές της στη Βοιωτία, τη Λακωνία, την Αρκαδία, την Κορινθία και την Αργολίδα. Έχοντας πραγματοποιήσει σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Οξφόρδη, ανέλαβε θέσεις ευθύνης, τις οποίες υπηρέτησε με ιδιαίτερη αφοσίωση, συνέπεια και ξεχωριστό ήθος. Μεταξύ των πολλών ανασκαφών, τις οποίες διενήργησε, η Καίτη Δημακοπούλου επένδυσε εμπειρία και κόπο στη συστηματική ανασκαφική έρευνα -σε συνεργασία με το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο- στη μυκηναϊκή ακρόπολη της Μιδέας στην Αργολίδα, την οποία διηύθυνε με τη βαθιά γνώση, που τη διέκρινε, και τον επιστημονικό τρόπο, που τη χαρακτήριζε. Το Υπουργείο Πολιτισμού της οφείλει πολλά για το έργο της ως Διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Για το έργο της επανέκθεσης της πολύτιμης προϊστορικής συλλογής του, αλλά και για την εξωστρέφεια, την οποία ενίσχυσε με τη διοργάνωση σημαντικών περιοδικών εκθέσεων.

Αποχαιρετούμε την Καίτη Δημακοπούλου με ιδιαίτερο σεβασμό και μεγάλη εκτίμηση στο σπουδαίο έργο και στην επιστημονική της παρακαταθήκη».

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που αποχαιρέτησε την επίτιμη Διευθύντριά του. «Η Καίτη Δημακοπούλου υπηρέτησε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για μια μακρά περίοδο αρχικά -από το 1983- ως Έφορος της Προϊστορικής Συλλογής και αργότερα -από το 1994 έως την αφυπηρέτησή της- ως Διευθύντρια του Μουσείου. Με τη βαθιά γνώση της, την ανασκαφική εμπειρία και το επιστημονικό της κύρος ανέδειξε την Προϊστορική Συλλογή του Μουσείου επιλέγοντας να προχωρήσει τόσο στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της μόνιμης έκθεσης με γνώμονα την προσέγγιση του κοινού όσο και στην προβολή των εκθεμάτων μέσω περιοδικών εκθέσεων που αποτέλεσαν ορόσημα για την μυκηναϊκή, κυρίως, αρχαιολογία.

Η έκθεση “Ο Μυκηναϊκός Κόσμος. Πέντε αιώνες πρώιμου ελληνικού πολιτισμού, 1600-1100 π.Χ.” που παρουσιάστηκε αρχικά στο Βερολίνο στο πλαίσιο των εορτασμών για την ανακήρυξη της πόλης ως πολιτιστικής πρωτεύουσα της Ευρώπης (1988) και αργότερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και άλλες πρωτεύουσες, εξακολουθεί μετά από τόσα χρόνια να θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες εκθέσεις του Μουσείου. Ο επιστημονικός κατάλογος της έκθεσης που επιμελήθηκε η Δημακοπούλου, αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου συλλογικό έργο και σημείο αναφοράς στη βιβλιογραφία της μυκηναϊκής αρχαιολογίας», σημειώνει μεταξύ άλλων το Μουσείο στην ανακοίνωσή του, καταλήγοντας: «Εμείς, οι άνθρωποι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας προς την οικογένεια και τους οικείους της Καίτης Δημακοπούλου. Θα τη θυμόμαστε πάντα με βαθιά εκτίμηση».

