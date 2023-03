Πολιτική

Καραμανλής: “Ντου” του “Ρουβίκωνα” στο σπίτι του (εικόνες)

Παρέμβαση στο σπίτι του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή στην Πλάκα, πραγματοποίησαν μέλη της αναρχικής συλλογικότητας, Ρουβίκωνας.

Τα μέλη του Ρουβίκωνα ανέβασαν στον λογαριασμό τους Facebook φωτογραφίες που βρίσκονται έξω από το σπίτι του Κώστα Καραμανλή και πέταξαν τρικάκια.

Στη μακροσκελή ανάρτηση ο Ρουβίκωνας χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, «συνένοχο στο έγκλημα» για τα Τέμπη. «Ένα έγκλημα που οργανώνεται αργά και σταθερά χρόνια τώρα, από όλες τις κυβερνήσεις εξουσίας, από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, με την υποβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και το προσκύνημα στο αρπακτικό ιδιωτικό κεφάλαιο», συμπληρώνει.

