Παρέμβαση Εισαγγελέα για το τιγράκι που βρέθηκε σε κάδο στο Αττικό Πάρκο

Η Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου παρενέβη αυτεπαγγέλτως για την υπόθεση με το λευκό τιγράκι που βρέθηκε σε κάδο στο Αττικό Πάρκο.

Την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσε η υπόθεση με το λευκό τιγράκι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε κάδο έξω από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.



Συγκεκριμένα, η Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα παρενέβη αυτεπαγγέλτως μετά από πληροφορίες που είδαν φως της δημοσιότητας σύμφωνα με τις οποίες έχει καταγραφεί σε βίντεο ο άντρας που εγκατέλειψε το παράλυτο τιγράκι σε κάδο έξω από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκκο.

Η ανώτατη εισαγγελέας ζήτησε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της κακοποίησης και εγκατάλειψης του ζώου, που εκτιμάται ότι, είναι θύμα εμπορίου άγριων ζώων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου η οποία έχει την εποπτεία για όλα τα περιστατικά κακοποίησης και εγκατάλειψης ζώων ανά την επικράτεια, θα επισκεφτεί τις επόμενες ημέρες μαζί με την Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Σταθουλοπούλου, η οποία ασχολείται και αυτή με την κακοποίηση της τίγρης, το Αττικό Πάρκο για να δουν τη μικρή τίγρη στο πλαίσιο αυτοψίας, που διενεργούν για την υπόθεση.

Παράλληλα, η κ. Μασούρα ζήτησε από το Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων, που διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, να κατασχεθούν όλα τα βίντεο, που σύμφωνα με πληροφορίες προέρχονται από τέσσερις διαφορετικές κάμερες της περιοχής.

Επιπλέον η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός ζήτησε από τον Γάλλο ιδρυτή του Πάρκου, Ζαν Ζακ Λεσουέρ που φροντίζει ο ίδιος προσωπικά το τιγράκι, να την ενημερώνει για την πορεία της υγείας του. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η υγεία του ζώου φαίνεται να βελτιώνεται, καθώς χθες, βγήκε στον ήλιο για πρώτη φορά και έφαγε με όρεξη.

