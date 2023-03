Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Ακάρ: Είμαστε υπέρ του διαμοιρασμού του πλούτου στο Aιγαίο

Τι είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας για τις σχέσεις με την Ελλάδα, τον διάλογο, καθώς και για την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Για επιλύσεις προβλημάτων με την Ελλάδα μίλησε ο Ακάρ στο Ανατολού.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

“Έχουμε προβλήματα με την Ελλάδα, αλλά όπως λεμε πάντα και παντού, προσπαθούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα μέσω διαλόγου, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Λέμε πως ότι περνάει από το χέρι μας θα το κάνουμε. Πάντα λέμε ότι είμαστε υπέρ να λυθούν τα προβλήματα διά της οδού του διαλόγου, μέσω πνεύματος συμμαχίας. Λέμε ότι είμαστε πάντα έτοιμοι όποτε κληθούμε για διάλογο. Το παν είναι να λύσουμε τα προβλήματά μας συζητώντας τα. Ας τα λύσουμε. Και κυρίως το θέμα του Αιγαίου, να λύσουμε αυτά τα προβλήματα φτιάχνοντας τις διμερείς σχέσεις μας, να καταφέρουν να ζήσουν ειρηνικά οι λαοί μας. Είπαμε ξανά και ξανά ότι είμαστε υπέρ του διαμοιρασμού του πλούτου, κυρίως στο Aιγαίο".



Για την τηλεφωνική επικοινωνία με Νίκο Παναγιωτόπουλο είπε ότι «η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και θετική. Τους ξαναείπαμε τις ευαισθησίες μας και τις απόψεις μας. Και με μια έννοια τους ξαναείπαμε την πρόσκλησή μας και είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε όταν μας καλέσουν. Τις προάλλες με πήρε τηλέφωνο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος για τα συλλυπητήρια. Όταν έμαθα για σιδηροδρομικό δυστύχημα πήρα τηλέφωνο τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον ρώτησε αν η Ελλάδα χρειάζεται κάτι. Βρήκαμε την ευκαιρία να τους πούμε και πάλι ότι είμαστε υπέρ του διαλόγου", είπε.

