Ολυμπιακός - Προμηθέας: Ζορίστηκαν αλλά νίκησαν οι “ερυθρόλευκοι”

Το συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησe της πατρινής ομάδας και πάει την επόμενη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.



Ο Προμηθέας δυσκόλεψε αρκετά τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, αλλά δεν μπόρεσε να «σπάσει» το αήττητο των πρωταθλητών στη φετινή Basket League.

Το συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε 89-77 της πατρινής ομάδας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, και πάει την επόμενη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έχοντας μία διαφορά ασφαλείας από τους «πράσινους».

Ο Αλεκ Πίτερς με 11 πόντους στην τελευταία περίοδο υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση του ματς, όταν οι φιλοξενούμενοι είχαν μειώσει τη διαφορά από τους 15 πόντους στους τρεις (57-54). Αυτή ήταν η 50η διαδοχική νίκη των Πειραιωτών σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 42-30, 59-54, 89-77

Παρά την απουσία του τραυματία Κώστα Σλούκα, ο Ολυμπιακός έδειξε διαθεση να «καθαρίσει» από νωρίς το παιχνίδι και προηγήθηκε 22-7, πριν καν συμπληρωθούν επτά λεπτά αγώνα, με κορυφαίο τον Βεζένκοφ.

Ο Προμηθέας κατάφερε να μειώσει σε 26-17 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και η διαφορά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα ως το φινάλε του ημιχρόνου (42-30), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί -όπως το συνηθίζει- την εφεδρική πεντάδα του στη δεύτερη περίοδο.

Ως το 24ο λεπτό τίποτα δεν έδειχνε να αλλάζει, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν (παρά την αστοχία στα τρίποντα, 8/35 στο σύνολο) ένα προβάδισμα ασφαλείας.

Ομως, με αφετηρία το 51-37, οι Πατρινοί με πρωταγωνιστές τους Μουράτο και Τόμασον «έτρεξαν» ένα επιμέρους σκορ 17-6 και μείωσαν σε απόσταση βολής, 57-54, με τρίποντο του Ντάνγκουμπιτς ένα λεπτό πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου.

Τα επιθετικά ριμπάουντ έδωσαν «ανάσες» στον πολύ νευρικό Ολυμπιακό, που ξέφυγε με 63-54 και 74-63 στο 36΄, με έξι διαδοχικούς πόντους του Πίτερς, και «καθάρισε» το παιχνίδι.

Διαιτητές: Ζαχαρής, Λόρτος, Τηγάνης



Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8 (6ασ.), Κάνααν 8 (2), Φαλ 13 (8ρ.), Βεζένκοφ 12 (1), Παπανικολάου 6 (1), Λούντζης 3 (1), Λαρεντζάκης 8 (1), Πάπας 1, Μπολομπόι 7 (7ρ.), Πίτερς 16 (1), ΜακΚίσικ 7 (1)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κάουαν 13 (2τρ., 6ασ.), Ντάνγκουμπιτς 11 (1), Μουράτος 13 (3), Χογκ 4, Κουλμπόκα 2 (7ρ.), Κόντιτ 10, Πλώτας 2, Τσαϊρέλης 1, Τόμασον 19 (3), Τανούλης 2

