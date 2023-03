Κοινωνία

Συγκέντρωση για τα Τέμπη: Προσαγωγές και συλλήψεις στο Σύνταγμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Μικρής έκτασης επεισόδια στην πλατεία Καραϊσκάκη.



Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για το συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν σήμερα στο Σύνταγμα εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου 12 χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στη Πλατεία Συντάγματος, που στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας κινούμενα επί της οδού Πανεπιστημίου, ενώ ακολούθως διασπάστηκαν και κινήθηκαν σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, στην Πλατεία Καραϊσκάκη σημειώθηκε ένα μεμονωμένο περιστατικό, όταν ολιγομελής ομάδα ατόμων εκτόξευσε μάρμαρα, πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων προκαλώντας παράλληλα μικροφθορές. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικές δυνάμεις για να αποκρούσουν τις επιθέσεις πραγματοποίησαν περιορισμένη χρήση χημικών.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 10 προσαγωγές και 2 συλλήψεις ατόμων, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελίνα Τζένγκο: Χρυσό μετάλλιο με σπουδαία επίδοση

Ιερά Οδός: Πυροβολισμοί έξω από μαγαζί

Τσεχία: Διαδηλώσεις κατά της φτώχειας, αλλά και της παράδοσης όπλων στην Ουκρανία (εικόνες)