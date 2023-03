Κοινωνία

Συνελήφθησαν αστυνομικοί για βασανιστήρια σε κρατούμενο

Ο κρατούμενος εξετάσθηκε από Ιατροδικαστή, ενώ κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε.

Συνελήφθησαν 11 Μαρτίου 2023, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, τέσσερις αστυνομικοί, κατηγορούμενοι για βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά συναυτουργία.

Έπειτα απο έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι οι εν λόγω αστυνομικοί (αξιωματικός, αστυφύλακες και ειδικός φρουρός), που είχαν την ευθύνη φύλαξης και μεταγωγής κρατουμένων σε σωφρονιστικό κατάστημα, προέβησαν σε πράξεις ξυλοδαρμού και βασανισμού σε βάρος αλλοδαπού κρατούμενου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

