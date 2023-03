Κόσμος

Καλιφόρνια: Νεκροί από ναυάγιο πλοιαρίων (εικόνες)

Δύο πλοιάρια ανετράπησαν στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο.

Τουλάχιστον οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους, από την ανατροπή δύο πλοιαρίων στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, όπως μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News επικαλούμενο αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

«Πρόκειται για μια από τις χειρότερες τραγωδίες παράνομης διακίνησης ανθρώπων δια θαλάσσης στην Καλιφόρνια από όσο γνωρίζω», δήλωσε σήμερα ο Τζέιμς Γκάρτλαντ, αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Σαν Ντιέγκο, αναφερόμενος προφανώς στις μεταναστευτικές ροές μεταξύ του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα οκτώ θύματα είναι ενήλικες, πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου, χωρίς να αποκαλύψει την εθνικότητά τους.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν γύρω στις 23:30 τοπική ώρα το Σάββατο από ένα άτομο που μιλούσε ισπανικά, ο οποίος είπε ότι 15 άτομα επέβαιναν στο ένα σκάφος και 8 στο άλλο. Φτάνοντας στο σημείο, διαπίστωσαν ότι «τα δύο σκάφη είχαν ανατραπεί», είπε ο Γκάρτλαντ.

Οι διασώστες «δεν βρήκαν κανέναν επιζώντα» κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, αλλά κάποιοι είχαν καταφέρει να φτάσουν στην ακτή και να «φύγουν από την παραλία», συμπλήρωσε.

Η περιοχή στην οποία βρίσκονταν τα σκάφη «είναι πολύ επικίνδυνη, ακόμη και κατά τη διάρκεια της μέρας», καθώς επικρατούν ισχυρά ρεύματα.

Η πόλη του Σαν Ντιέγκο βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα μεταξύ του Μεξικού και των ΗΠΑ.

Πολλοί μετανάστες διασχίζουν την περιοχή παράνομα, σε ένα ζήτημα που έχει γίνει πολιτικός πονοκέφαλος για την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Οι μετανάστες, που θέλουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια ή τη βία στις χώρες καταγωγής τους, συχνά αναλαμβάνουν τεράστιους κινδύνους για να εισέλθουν στο αμερικανικό έδαφος.

