Τέμπη - Πρώην διευθυντής ασφάλειας ΤΡΑΙΝΟΣΕ: “Παραμύθια” οι δικαιολογίες του σταθμάρχη

Αρκούσαν δύο λέξεις για να αποφευχθεί η σύγκρουση, λέει ο Χρήστος Ρετσινάς.



«Όταν κάνεις κυκλοφορία, είτε είσαι σταθμάρχης, είτε είσαι μηχανοδηγός, υπάρχουν δύο λέξεις κλειδιά “κανονικά και άνοδος” “αντίθετα και κάθοδος”. Κανένας δεν τις είπε. Άρα δεν εφαρμόστηκε ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας» τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Χρήστος Ρετσινάς, πρώην διευθυντής ασφάλεια κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σχολιάζοντας τους ηχογραφημένους διαλόγους το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματος στα Τέμπη, που είδαν το φως της δημοσιότητας. Όσο για το κλίμα χαλαρότητας που διαφαίνεται σε αυτούς τους διαλόγους υπογράμμισε πως «αυτό είναι ευθύνη των εταιρειών. Ποτέ δεν υπήρχε πρωτόκολλο επικοινωνίας αλλά και να υπήρχε δεν θα το ακολουθούσαν».

«Το θέμα είναι να αυστηροποιηθούν οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των εταιρειών» σημείωσε «όταν έχουμε τέτοιες συμπεριφορές να πηγαίνουν απευθείας στο πειθαρχικό και να απολύονται».

Σχολιάζοντας το ότι ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας προσπαθούσε να επικοινωνήσει με το κινητό του τηλέφωνο με πιθανούς μηχανοδηγούς της εμπορικής, επισήμανε έλλειμα στη λειτουργία της εταιρείας καθώς όπως είπε «θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα στους μηχανοδηγούς της Hellenic Train να μπορούν να επικοινωνήσουν με τηλεφωνικό κέντρο δικό τους 24 ώρες το 24ωρο».

Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ουσία είναι ότι αυτά τα πολυδιαφημισμένα τρένα που ήρθαν, δεν είναι συμβατά με το σύστημα».

Για τον έναν από τους δύο άλλους σταθμάρχες που φέρεται να έφυγε νωρίτερα και να μην παρέμεινε έως τις 23:00, στον σταθμό στη Λάρισας σημείωσε πως «δεν ήταν έμπειρος. Ήταν ένας από τους συμβασιούχους που είναι με μπλοκάκι και δεν πληρώνονται υπερωρίες. Κανονικά σχόλαγε στις 22:00».

Για τον δεύτερο όμως τον μόνιμο και έμπειρο σταθμάρχη σχολίασε πως «Όφειλε να καθήσει μέχρι τις 23:00. Εγώ θα καθόμουν μία ώρα παραπάνω για να διώξω τα τρένα».

Ο Χ. Ρετσινάς, για τον προφυλακισμένο σταθμάρχη επανέλαβε πως «δεν ήξερε να κάνει αυτόματη χάραξη δρομολογίου» και πως «είναι παραμύθια οι δικαιολογίες του για το κλειδί».

«Η έρευνα πρέπει να προχωρήσει σε βάθος. Φταίνει όλοι» συμπέρανε και είπε χαρακτηριστικά πως «δέχομαι επιθέσεις επειδή μιλάω για τις δικλείδες ασφαλείας που αφαίρεσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ».

