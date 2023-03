Αθλητικά

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός: Επεισόδια και διακοπή του αγώνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οπαδοι του Ατρόμητου μπήκαν στο ταρτάν του στίβου κι επιτέθηκαν με βεγγαλικά και κροτίδες προς τους οπαδούς των «πράσινων».

Διεκόπη στο 10ο λεπτό ο αγώνας ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Παναθηναϊκό για την 26η αγωνιστική της Super League, όταν οπαδοί της περιστεριώτικης ομάδας μπήκαν στο ταρτάν του στίβου πέριξ του αγωνιστικού χώρου κι επιτέθηκαν με βεγγαλικά και κροτίδες προς τους 100 οπαδούς των «πράσινων» που είχαν πάρει θέση στην κεντρική εξέδρα δίπλα στα VIP του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου.

Για περίπου δύο λεπτά ακολούθησε ανταλλαγή κροτίδων κι αντικειμένων, μέχρι την στιγμή που μπήκαν (απ' την κεντρική φυσούνα) δυνάμεις των ΜΑΤ για να απομακρύνουν τους οπαδούς του Ατρόμητου και να τους «σπρώξουν» πίσω στην εξέδρα τους. Ο διαιτητής Άγγελος Ευαγγέλου διέκοψε αμέσως το παιχνίδι και μετά από ένα λεπτό έδωσε εντολή για να φύγουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κι όσιοι βρίσκονταν στους πάγκους προς τα αποδυτήρια.

Ακολούθησε αμέσως μετά νέος κύκλος έντασης, με την είσοδο στο γήπεδο και δεύτερης διμοιρίας των ΜΑΤ, οι οποίοι πήραν θέση εντός του αγωνιστικού χώρου, πετώντας κροτίδες κρότου λάμψης για να απομακρύνουν τους οπαδούς.

Ο αγώνας ξεκίνησε μετά από διακοπή περίπου μισής ώρας και αφού τα πνεύματα ηρέμησαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Ποινική δίωξη στον 17χρονο

Καταγγελία: Μαθητές δημοτικού παρενόχλησαν σεξουαλικά 7χρονη στις τουαλέτες του σχολείου

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας