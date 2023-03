Αθλητικά

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: “Κόκκινος” θρίαμβος μέσα στην “Αγιά Σοφιά”

Πρώτη ήττα στην Opap Arena για την Ένωση. Με καρδιά πρωταθλητή, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς.

Την πρώτη της ήττα μετά από 14 διαδοχικές νίκες στην ΟΠΑΠ Αρένα υπέστη η ΑΕΚ, που έχασε 3-1 από τον Ολυμπιακό στην 26η αγωνιστική της Super League. Με καρδιά πρωταθλητή, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς και μπήκαν για τα καλά στη διεκδίκηση του τίτλου, ενόψει των play off. Οι Μουκουντί (50΄-αυτογκόλ), Μπακαμπού (53΄) και Κανός (67΄) σκόραραν για τους νικητές, ενώ μείωσε για την ΑΕΚ ο Τσούμπερ στο 81΄.

Με τον Σέρχιο Αραούχο να επιστρέφει μετά από καιρό στην κορυφή της επίθεσης, παρέταξε την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα. Η «έκπληξη» είχε να κάνει με την παρουσία του Λιβάι Γκαρσία στον πάγκο, καθώς ο πρώτος σκόρερ της ομάδας ανάρρωσε σε χρόνο-ρεκόρ από τη θλάση που είχε υποστεί και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εφόσον προέκυπτε ανάγκη. Με τον Αργεντινό στην κορυφή, τον Πινέδα πίσω του και την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση των Γκατσίνοβιτς, Σιμάνσκι, Γιόνσον, ο Αλμέιδα «φόρτωσε» τη μεσαία γραμμή χωρίς να παραμελεί την ανάπτυξη στο πλάτος του γηπέδου. Από την άλλη πλευρά ο Μίτσελ εμπιστεύτηκε την ενδεκάδα που έχει ωθήσει σε αγωνιστική ανάκαμψη τον Ολυμπιακό, χωρίς βέβαια τον τιμωρημένο Παπασταθόπουλο και τον ανέτοιμο Εμβιλά.

Η Ένωση είχε την κατοχή της μπάλας και ασκώντας έντονη πίεση μπήκε πολύ δυνατά στο ματς. Οι «καθαρές» ευκαιρίες της ήταν δύο φάσεις στις οποίες ο Αραούχο πετάχτηκε στην «πλάτη» της άμυνας και προσπάθησε να προλάβει τον Πασχαλάκη. Στην πρώτη (19΄) τον πρόλαβε ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού, στη δεύτερη (45+1΄) έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ. Επίσης, μια κεφαλιά του Πινέδα στο 31΄ από τα δέκα μέτρα, απέκρουσε ο Πασχαλάκης. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να αξιοποιήσουν την ταχύτητα του Μπακαμπού και έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 34΄ με τον Γάλλο να πλασάρε και τον Αθανασιάδη να αποκρούει με μικρή δόση τύχης.

Τύχη η οποία εγκατέλειψε την ΑΕΚ με το ξεκίνημα του Β΄ ημιχρόνου. Στο 50΄ ο Μπιέλ δοκίμασε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή, η μπάλα βρήκε στο γόνατο του Μουκουντί και κατέληξε στα δίχτυα. Για πρώτη φορά η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ στην ΟΠΑΠ Αρένα! Πριν προλάβουν να συνέλθουν από το σοκ, οι «κιτρινόμαυροι» δέχτηκαν και δεύτερο γκολ. Στο 53΄ από «μαγική» μπαλιά του Φορτούνη ο Μπακαμπού έφυγε στην αντεπίθεση και έγραψε το 0-2. Ο Ματίας Αλμέιδα προσπάθησε να αλλάξει τα δεδομένα με τριπλή αλλαγή στο 65΄. Πριν, όμως, προλάβει καλά-καλά να δει αν απέδωσε καρπούς η έμπνευσή του, ο Ολυμπιακός «καθάρισε» το ντέρμπι. Σε ακόμα μία υποδειγματική αντεπίθεση, ο Φορτούνης πέρασε στον Μπακαμπού, εκείνος στον Κανός και ο Ισπανός έγραψε από κοντά στο 0-3 στο 67΄.

Στο 70΄ και χωρίς κανένα λόγο, ο Μπιέλ πήγε με τις τάπες στον αστράγαλο του Αραούχο. Καθαρή κόκκινη κάρτα για τον Ισπανό που γέννησε κάποιες ελπίδες στην ΑΕΚ ότι το αριθμητικό πλεονέκτημα θα μπορούσε να φέρει πιο κοντά το θαύμα. Ο Αλμέιδα έδωσε εντολή για «φουλ επίθεση» βγάζοντας έναν αμυντικό (Χατζισαφί) για να βάλει τον Φερνάντες.

Στο 81΄ ο Στίβεν Τσούμπερ με μακρινό διαγώνιο σουτ μείωσε στο 1-3, ενώ στο 86΄ από σέντρα του Γκαρσία ο Μουκουντί έχασε απίστευτη ευκαιρία να σκοράρει. Αυτό ήταν το σημείο που κρίθηκε οριστικά το ματς αφού η ΑΕΚ τη στιγμή εκείνη είχε τη δυναμική και σίγουρα υπήρχε χρόνος για την ολική ανατροπή.

Ο Ολυμπιακός με αυτή την πολύ μεγάλη νίκη του, παραμένει αήττητος στο πρωτάθλημα με αντίπαλο την ΑΕΚ από τον Φεβρουάριο του 2018. Συνολικά 16 ματς χωρίς ήττα μετρούν οι «ερυθρόλευκοι» εναντίον του «Δικέφαλου» και το σερί αυτό θα δοκιμαστεί ξανά στα play off που προμηνύονται συναρπαστικά.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Κίτρινες: Άμραμπατ, Βίντα, Τσούμπερ - Μπα, Μπιέλ, Χουάνγκ, Φορτούνης, Ελ Αραμπί

Κόκκινη: Μπιέλ (70΄-δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Άμραμπατ (66΄ Ελίασον), Γιόνσον (65΄ Τσούμπερ), Γκατσίνοβιτς (65΄ Γκαρσία), Πινέδα, Αραούχο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ντόη, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Χουάνγκ (90+1΄ Ρέτσος), Σαμασέκου, Μπιέλ, Φορτούνης (72΄ Βρουσάι), Κανός (80΄ Μασούρας), Μπακαμπού (73΄ Ελ Αραμπί)

