Παναιτωλικός - Λαμία: Ισόπαλοι και τα... ξαναλένε στα πλέι άουτ

Με ισοπαλία ολοκλήρωσαν Παναιτωλικός και Λαμία τις υποχρεώσεις τους στην κανονική περίοδο της Super League, καθώς η αναμέτρησή τους στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής, έληξε 1-1. Οι δύο ομάδες θα τα... ξαναπούν στα πλέι-άουτ, όπου βέβαια τα «καναρίνια» θα μπουν με μεγάλη άνεση, ενώ αντίθετα η ομάδα της Φθιώτιδας ξεκινά από την προτελευταία θέση (υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον Λεβαδειακό) και θα δώσει την ύστατη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

Ενα σουτ του Βέργου στο 6΄, που έφυγε πάνω από την αντίπαλη εστία, ήταν η πρώτη αξιόλογη φάση του ματς για τη Λαμία. Δύο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά των γηπεδούχων να απειλήσουν με φάουλ του Σενγκέλια που πέρασε λίγο έξω, ενώ στο 14΄ λίγο έλειψε να υπάρξει αυτογκόλ σε κόντρα της μπάλας πάνω στον Τζανετόπουλο, όμως ο Γκαραβέλης έδιωξε σωτήρια. Στο 26΄ ο Κυριάκος Παπαδόπουλος αστόχησε σε κεφαλιά από καλή θέση, ενώ ο «κεραυνός» του Σιμόν στο 42΄ πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκρατερόλ.

Στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, συγκεκριμένα στο 51΄, ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ με κοντινή κεφαλιά του Καρέλη, μετά από λάθος του Γκαραβέλη σε σέντρα του Χουχούμη. Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε στο 71΄, με τον Ντε Βινσέντι (που είχε μπει πέντε λεπτά νωρίτερα ως αλλαγή) να σκοράρει με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ και το 1-1 δεν άλλαξε ως το τέλος.

Διαιτητής: Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Μλάντεν, Κολοβός

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Γκρατερόλ, Αποστολάκης, Λάρσον, Μάλης, Χουχούμης, Μλάντεν, Ντίας (81΄ Μπουζούκης), Σενγκέλια (86΄ Ζοάο Πέδρο), Ντουάρτε (80΄ Μόρσεϊ), Χουάνπι (61΄ Κολοβός), Καρέλης

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Γκαραβέλης, Αμπάντα, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Στάνκο (66΄ Μπεχαράνο), Ασκόφσκι (86΄ Καραμάνος), Τσιλούλης (86΄ Μεντίνα), Μαρτίνεθ (66΄ Ντε Βινσέντι), Βέργος, Νούνιες (86΄ Μανούσος), Σιμόν

