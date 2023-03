Αθλητικά

Ο Λεβαδειακός τιμώρησε τα λάθη του ΟΦΗ

Ο Λεβαδειακός "καθάρισε" το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, ολοκληρώνοντας με νίκη την κανονική περίοδο.

Με νίκη ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος ο Λεβαδειακός, που επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ στη Λιβαδειά κι έφτασε στους 17 βαθμούς, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο.

Οι Βοιωτοί ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο και βρήκαν το δρόμο προς το γκολ στο 21ο λεπτό, όταν ο Τσάπρας σέντραρε ωραία από αριστερά, η μπάλα πέρασε από τον Σαχπεκίδη και ο Διαμαντής την έστειλε με κεφαλιά στα δίχτυα της ομάδας του.

Πριν καλά-καλά κοπάσουν τα... πανηγύρια στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας οι γηπεδούχοι πήραν σαφές προβάδισμα νίκης, με τον Νίκα να «γράφει» το 2-0 στο 27΄ ύστερα από την ενέργεια και τη σέντρα του Γιαννιώτα.

Οι «πράσινοι» έχασαν μεγάλη ευκαιρία και για τρίτο γκολ στο 39΄, με τον Σαχπεκίδη να κάνει την κούρσα και να βρίσκει τον Γιαννιώτα, αλλά εκείνος δεν κατόρθωσε να νικήσει τον Μανδά.

Στην επανάληψη ο ΟΦΗ προσπάθησε να βρει ένα γρήγορο γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, έχασε ευκαιρίες με τον Περέα στο 58΄ από εκτέλεση φάουλ του Λάρσον και τον Μπάκιτς στο 63΄ (απέκρουσε ο Γκροφ), αλλά και τον Νίκα να σπαταλά την ευκαιρία για τον Λεβαδειακό στο 67΄ πλασάροντας άσχημα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Σιδηρόπουλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σαχπεκίδης, Μπελμόντ, Παναγιώτου, Λιάγκας, Σκβάρκα - Διαμαντής, Πασαλίδης, Ντιουσέ, Τζου

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Πετράκης): Γκροφ, Λιάγκας, Βινίσιους, Παζ, Τσάπρας, Παναγιώτου, Χάμοντ, Μεχία (66΄ Μπελμόντ), Νίκας (80΄ Δούμτσιος), Γιαννώτας (72΄ Γερεμέγεφ), Σαχπεκίδης (80΄ Σκβάρκα).

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον, Διαμαντής, Πασαλίδης, Θοράρινσον, Μπιφουμά (57΄ Τσιλιανίδης), Ντιουσέ, Μπάκιτς, Τοράλ (19΄ Περέα), Ντίκο (80΄ Τζου), Μοσκέρα (57΄ Γκρόνινγκ).

