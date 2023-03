Αθλητικά

Ιωνικός - Αστέρας: Πολύτιμη νίκη για τους Νικαιώτες

Οι Νικαιώτες μετά από τέσσερις αγωνιστικές και τρεις σερί ήττες επέστρεψαν στις νίκες.

Ένα γκολ στο έβδομο λεπτό έκρινε τη μοίρα του αγώνα Ιωνικός - Αστέρας Τρίπολης, που έληξε με νίκη (1-0) της πειραϊκής ομάδας στο πλαίσιο της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, το σκορ στη Νεάπολη άνοιξε νωρίς και συγκεκριμένα στο 7ο λεπτό, όταν σε εκτέλεση φάουλ ο Μάντζης πήρε την κεφαλιά προλαμβάνοντας την έξοδο του Παπαδόπουλου και έγραψε το 1-0.

Ο επιθετικός των γηπεδούχων λίγο έλλειψε, μάλιστα, να σημειώσει κι ένα δεύτερο, απίθανο γκολ στο 36΄, όταν σχεδόν από το κέντρο αστόχησε ελάχιστα στην προσπάθειά του να «κρεμάσει» τον εκτός θέσης γκολκίπερ των Αρκάδων.

Με τον Αστέρα να «ψάχνεται» μετά το 0-1 σε ολόκληρο το ημίχρονο η κατάσταση έγινε περίπλοκη για τους φιλοξενούμενους στο 44ο λεπτό, όταν ο Αλάγμπ3 δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για πολύ σκληρό φάουλ στον Ρομαό και αποβλήθηκε στο 44΄.

Με την ηρεμία του 1-0 και του αριθμητικού πλεονεκτήματος οι γηπεδούχοι έδωσαν χώρο στον Αστέρα αλλά ήταν πολύ επικίνδυνοι όταν έβγαιναν γρήγορα στον χώρο, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες με τον Μάντζη στο 48΄ και το 54΄, το μόλις άστοχο φάουλ του Λοβέρα στο 59΄ και τους Μάντζη, Φαντιγκά στην ίδια φάση (67΄), στην τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Βασίλης Φωτιάς

ΚΟΚΚΙΝΗ: 43΄ Αλάγμπε (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Λοβέρα, Τσιγκρίνσκι - Αλάγμπε, Μουνάφο, Κωστέας

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης, Σάκιτς, Τσιγκρίνσκι Σόουζα, Βαλεριάνος, Κάνιας, Ρομαό, Λοβέρα (75΄ Ελευθεριάδης), Φαντιγκά, Σεμπά (90΄+3 ΜάνοςΟ, Μάντζης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Άκης Μάντζιος): Παπαδόπουλος, Καρμονα, Πίτσου, Καστάνιο, Άλβαρες, Μουνάφο (88΄ Προύντζος), Αλάγκμπε, Ριέρα (66΄ Ζουγλής), Σίτο (87΄ Μπερτόλιο), Τιλίκα (46΄ Σανταφέ), Μπαράλες (66΄ Κωστέας).

