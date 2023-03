Αθλητικά

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Νίκη και ξανά κορυφή για το “τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Super League ο Παναθηναϊκός.



Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Super League ο Παναθηναϊκός, καθώς πέρασε με νίκη 2-0 απ’ το Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής κι επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μετά την ήττα της ΑΕΚ απ’ τον Ολυμπιακό στην «OPAP Arena», μπαίνοντας πλέον στην εκκίνηση των play off με δύο βαθμούς διαφορά απ’ τους «κιτρινόμαυρους».

Ο Φώτης Ιωαννίδης που μπήκε στην ενδεκάδα την... ύστατη ώρα μετά τον μυϊκό τραυματισμό του Σπόραρ, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πράσινους», σημειώνοντας και τα δύο γκολ του αγώνα και χάρισε την 9η εφετινή εκτός έδρας νίκη για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο γήπεδο με διάθεση να πάρει τα ηνία απ’ τα πρώτα λεπτά, όμως ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος, όταν μόλις στο 3ο λεπτό, ο Σάρλια ολιγώρησε, ο Κώτσιρας δεν πήγε προς την μπάλα την οποία έκλεψε ο Ρομπάιγ και προσπάθησε να σουτάρει, αλλά ο Σάρλια πρόλαβε κι έκανε ένα καθοριστικό τάκλιν.

Στο 10ο λεπτό ο αγώνας διακόπηκε για 26 λεπτά (με τους παίκτες να παίρνουν εντολή για να πάνε στα αποδυτήρια), όταν υπήρξε εισβολή οπαδών του Ατρόμητου στο ταρτάν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο κι επίθεση προς τους 100 οπαδούς των «πράσινων» που είχαν πάρει θέση στην κεντρική κερκίδα, με ανταλλαγές κροτίδων και βεγγαλικών, μέχρι την παρέμβαση απ’ τα ΜΑΤ.

Με την επανέναρξη του αγώνα ο Ατρόμητος είχε άλλη μία τελική σε κεφαλιά του Ντε Μποκ που πέρασε δίπλα απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 31’ ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια, διπλή ευκαιρία. Στην αντεπίθεση των «πράσινων», ο Ιωαννίδης «έσπασε» την μπάλα προς τον Παλάσιος, ο οποίος βρήκε τον Μαντσίνι ολομόναχο αριστερά. Ο Αργεντινός πλάσαρε, ο Γιαννιώτης απέκρουσε κι ο Μαντσίνι με δεύτερο πλασέ έστειλε την μπάλα πάνω απ’ τα δοκάρια σε κενή εστία.

Στο 43’ από μπαλιά του Κώτσιρα κι ωραία κίνηση και τελείωμα του Ιωαννίδη, ο Γιαννιώτης έκανε άλλη μία σπουδαία επέμβαση και κράτησε το «μηδέν» στην εστία του, ενώ στη συνέχεια το γύρισμα του Παλάσιος κόπηκε απ’ τους αμυντικούς του Ατρόμητου. Ένα λεπτό αργότερα, από... αναμπουμπούλα μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων και γύρισμα του Κουρμπέλη, ο Παλάσιος σούταρε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Μάγκνουσον είχε μία καλή εκτέλεση φάουλ στο 47’ με τον Γιαννιώτη να δείχνει τα αντανακλαστικά του και να απομακρύνει, ενώ στο 49’ οι «πράσινοι» πήραν το προβάδισμα με τον Ιωαννίδη. Ο φορ του Παναθηναϊκού πήρε την μπάλα απ’ την κόντρα πάνω στον Παλάσιος, απέφυγε έναν αντίπαλο και με αριστερό «κεραυνό» απ’ το ύψος της περιοχής έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 59’ με υπόδειξη του VAR Παπαδόπουλου και on field review του διαιτητή Ευαγγέλου, δόθηκε πέναλτι σε ανατροπή του Ιωαννίδη απ’ τον Μαυρομμάτη. Ο φορ του Παναθηναϊκού ανέλαβε την εκτέλεση στο 63’ και με υποδειγματική εκτέλεση έκανε το 2-0 για τους «πράσινους».

Στο 66’ ο Γιαννιώτης έκανε νέα μεγάλη επέμβαση στο πλασέ του Κλεϊνχέισλερ, διώχνοντας σε κόρνερ, ενώ στο 84’ η ατομική ενέργεια και το πλασέ του Κουρμπέλη πέρασε λίγο άουτ, με τον Παναθηναϊκό να κρατάει με άνεση το υπέρ του 2-0 και να «κλειδώνει» τη νίκη του που τον επανέφερε στην πρώτη θέση.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Χατζηισαΐας, Μαυρομμάτης, Ντε Μποκ, Έντερ Γκονζάλεθ, Κουέν (79’ Φριντζόνσον), Καμαρά, Κλωναρίδης (71’ Ροτάριου), Ρομπάιγ (71’ Ρομπάιγ), Τζαβίδας (46’ Κιάρτανσον).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σάρλια (59’ λ.τρ. Πούγγουρας), Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (76’ Πούχατς), Ρουμπέν (76’ Τσόκαϊ), Κουρμπέλης, Παλάσιος, Κλεϊνχέισλερ (68’ Τσέριν), Μαντσίνι, Ιωαννίδης (76’ Βέρμπιτς).

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Διάλογοι που σοκάρουν λίγο μετά την τραγωδία (βίντεο)

Ιερά Οδός: Πυροβολισμοί έξω από μαγαζί

ΒΒC - Λίνεκερ: Θύελλα αντιδράσεων για την απομάκρυνση του