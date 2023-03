Αθλητικά

Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα: Επιστροφή στην πεντάδα για τους “κίτρινους”

Ο Άρης με ανατροπή στο σκορ επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Με ανατροπή στο σκορ, ο Άρης επικράτησε με 3-1 του ΠΑΣ Γιάννινα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League. Βλάντιμιρ Νταρίντα (26΄), Ματέο Γκαρσία (43΄) και Αμπουμπακάρ Καμαρά (58΄) τα γκολ των γηπεδούχων, που είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ από το τέρμα του Αγγελου Λιάσου (7΄).

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να «παγώσουν» το «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Λιάσο να ανοίγει το σκορ στο 7΄, στην πρώτη ουσιαστικά επίθεσή τους. Ο ΠΑΣ είχε και την τύχη με το μέρος του, καθώς τρία λεπτά μετά, έπειτα από προσπάθεια του Νταρίντα και επέμβαση του Παναγιώτη Τσιντώτα, η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι. Θέλοντας να εκμεταλλευτούν το momentum, οι παίκτες του Θανάση Στάικου πλησίασαν και σε δεύτερο γκολ, αλλά το σουτ του Μορέιρα Μέντες πέρασε δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Μάριου Σιαμπάνη.

Οι γηπεδούχοι μετά το 20λεπτο κατάφεραν να... συνέλθουν. Κι αφού η προσπάθεια του Ράφαελ Καμάτσο (20΄) δε βρήκε στόχο, έξι λεπτά αργότερα ήρθε η ισοφάριση, με το σουτ του Νταρίντα από το ύψος του πέναλτι –τρίτο γκολ του Τσέχου μέσου με τη φανέλα του Άρη. Οι «κίτρινοι» πήραν ψυχολογία, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, αλλά ο Τσιντώτας είχε «απάντηση» στο σουτ του Λουίς Πάλμα και την κεφαλιά του Σεϊκ Ντουκουρέ. Ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ, όμως, δεν μπορούσε να κάνει κάτι στο 43΄, με τον Ματέο Γκαρσία να σκοράρει για το 2-1 και την ανατροπή.

Τα πάντα τελείωσαν λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, με τον Ράφαελ Καμάτσο να δίνει την ασίστ στον Καμαρά για το 3-1. Με Πάλμα και Καμάτσο οι γηπεδούχοι σπατάλησαν ευκαιρίες να φτάσουν και σε τέταρτο γκολ, ωστόσο τίποτα δεν άλλαξε ως το φινάλε.

Η ομάδα του Απόστολου Τερζή πήρε ψυχολογία ενόψει της έναρξης των Play Off έχοντας επιστρέψει στην πέμπτη θέση, με τον ΠΑΣ να χρειάζεται απαραίτητα βαθμούς για να μην κινδυνέψει η παραμονή του στην κατηγορία.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Πίρσμαν – Σόρια

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Σιαμπάνης, Εμπακατά, Φαμπιάνο, Ντουκουρέ (89' Σγούρος), Ματέο Γκαρσία, Μπράμπετς, Νταρίντα, Πάλμα (89' Νταμπό), Πίρσμαν (76' Μαζικού), Καμαρά (89' Γκρέι), Καμάτσο (76' Ιτούρμπε).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώντας, Σόρια, Μπιλμπάο, Μορέιρα, Εραμούσπε (75' Μπορταγκαράι), Τζίμας (81' Σταματελόπουλος), Ριένστρα (90' Κύρκος), Ράντου, Μπακαδήμας, Λιάσος, Μπαλάν.

