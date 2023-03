Αθλητικά

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό.



Μετά τη λήξη του ματς ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό που έληξε με επικράτηση των ερυθρόλευκων με 1-3 και αφού άδειασε το γήπεδο ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια στον περιβάλλοντα χώρο της έδρας των κιτρινόμαυρων στη Νέα Φιλεδέλφεια.

Οπαδοί επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στην υπογειοποίηση του γηπέδου, οι οποίοι απάντησαν με χρήση δακρυγόνων με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική.

Πέταξαν ακόμα κα μολότοφ και δεάκδες αντικείμενα, ενώ έβαλαν και φωτιές και σε κάδους.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Διάλογοι που σοκάρουν λίγο μετά την τραγωδία (βίντεο)

Ιωάννινα: Μαθητής πυροβόλησε με αεροβόλο αστυνομικό

Γλυπτά του Παρθενώνα - Reuters: Εφικτή η επιστροφή τους στην Ελλάδα