Indian Wells: Η Σάκκαρη με ανατροπή στους “16”

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε πανηγυρικά στους «16» του τουρνουά 1000 της WTA.



Όπως έκανε και στην πρεμιέρα του Indian Wells απέναντι στην Σέλμπι Ρότζερς, έτσι και σήμερα (12/03) με την Ανχελίνα Καλίνινα, η Μαρία Σάκκαρη αν και βρέθηκε πίσω στο πρώτο σετ, πήρε τα δύο επόμενα και με 2-1 προκρίθηκε πανηγυρικά στους «16» του τουρνουά 1000 της WTA που διεξάγεται στην έρημο της Καλιφόρνια.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε το πρώτο σετ από την Ουκρανή με 6-3, αλλά στη συνέχεια βρήκε το ρυθμό της, ισοφάρισε άνετα (6-2) και στο τρίτο σετ έκανε καθοριστικό μπρέικ στο 10ο game και με 6-4 πήρε τη μεγάλη νίκη και το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.

Στον 4ο γύρο της διοργάνωσης, η Μαρία Σάκκαρη θ΄ αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Καρολίνα Πλίσκοβα και την Βερόνικα Κουντερμέτοβα, που παίζουν αυτή την ώρα.

