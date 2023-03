Life

Όσκαρ 2023 – καλύτερης ταινίας: “Τα πάντα όλα” θριάμβευσαν

Η αντισυμβατική κωμωδία «Τα πάντα όλα» έλαβε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και γενικότερα κατήγαγε θρίαμβο στην 95η τελετή των βραβείων Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, όπου εξασφάλισε τα πιο περίβλεπτα βραβεία.

Ανάμιξη δράσης, χιούμορ και επιστημονικής φαντασίας, η ταινία για τις τρελές περιπέτειες κινέζας μετανάστριας, μεσόκοπης ιδιοκτήτριας πλυντηρίου, που ξάφνου μεταπηδά από το ένα παράλληλο σύμπαν στο άλλο, έφερε επίσης αγαλματίδια σε βασικούς συντελεστές της, ιδίως για τον Α΄ και τον Β΄ γυναικείο ρόλο (Μισέλ Γιο, Τζέιμι Λι Κέρτις), καθώς και για τον Β΄ ανδρικό ρόλο (Κε Χούι Κουάν).

