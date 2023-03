Κόσμος

Μεξικό: Μακελειό με εισβολή ενόπλων σε μπαρ

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε επίθεση σε μπαρ στο Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή.

Προχθές Σάββατο στις 23:00 (τοπική ώρα· στις 07:00 χθες Κυριακή ώρα Ελλάδας), ομάδα ενόπλων εισέβαλε κι άρχισε να πυροβολεί θαμώνες και εργαζόμενους στο μπαρ, στον δρόμο που συνδέει τις πόλεις Σελάγια και Κερετάρο, στην πολιτεία Γουαναχουάτο (κεντρικά).

Οκτώ άνθρωποι, δυο γυναίκες και έξι άνδρες, σκοτώθηκαν επιτόπου, άλλοι επτά τραυματίστηκαν· δεν έγινε εξακρίβωση των στοιχείων τους άμεσα, σύμφωνα με επίσημη έκθεση της πολιτειακής εισαγγελίας.

Η δημοτική αρχή της Απασεό ελ Γκράντε γνωστοποίησε μερικές ώρες αργότερα πως δύο από τους τραυματίες υπέκυψαν σε δημόσιο νοσοκομείο στη Σελάγια. Επρόκειτο για 23χρονη και 16χρονο.

Τα υπόλοιπα πέντε θύματα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Η πολιτειακή κυβέρνηση στη Γουαναχουάτο συνεργάζεται με την εισαγγελία προκειμένου να «εντοπιστούν» και να συλληφθούν οι δράστες του μακελειού, ενώ βρίσκεται «σε επαφή με τις οικογένειες» των θυμάτων, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η Γουαναχουάτο, βιομηχανική πολιτεία με ανθούσα οικονομία, συγκαταλέγεται σε αυτές που αντιμετωπίζουν τα οξύτερα προβλήματα ως προς την εγκληματικότητα, εξαιτίας της αναμέτρησης δυο καρτέλ των ναρκωτικών, των συμμοριών Σάντα Ρόσα δε Λίμα και Νέα Γενιά του Χαλίσκο: έχουν αποδυθεί σε σύγκρουση με ακραία βία για την κυριαρχία σε πεδία παράνομης δραστηριότητας όπως η διακίνηση ναρκωτικών και οι κλοπές καυσίμων στην περιοχή.

