Όσκαρ 2023: Α’ γυναικείου ρόλου στην Μισέλ Γιό

Έγινε η πρώτη ηθοποιός από την Ασία που εξασφαλίζει το αγαλματίδιο αυτό σε 95 χρόνια.

Η Μισέλ Γιο, 60 ετών, από τη Μαλαισία, έλαβε Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην αντισυμβατική κωμωδία δράσης «Τα πάντα όλα» κι έγινε η πρώτη ηθοποιός από την Ασία που εξασφαλίζει το αγαλματίδιο αυτό σε 95 χρόνια.

«Για όλα τα μικρά αγόρια και τα μικρά κορίτσια που μοιάζουν σαν εμένα και μας βλέπουν απόψε, αυτός είναι φάρος ελπίδας και πιθανοτήτων. Είναι απόδειξη πως μπορείς να κάνεις μεγάλα όνειρα και πως τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα», είπε η κυρία Γιο παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Και, κυρίες, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ποτέ πως έχετε αφήσει πίσω τα καλύτερά σας χρόνια», πρόσθεσε.

Οι άλλες διεκδικήτριες του βραβείου ήταν οι Κέιτ Μπλάνσετ («Tar»), Άνα δε Άρμας («Blonde»), Άντρια Ράιζμπορο («Leslie») και Μισέλ Γουίλιαμς («The Fabelmans»).

Η Γιο άρχισε την καριέρα της με ρόλους σε ταινίες δράσης που παράγονταν στο Χονγκ Κονγκ. Γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία αφού πρωταγωνίστησε σε φιλμ της σειράς ταινιών κατασκοπείας 007 — το «Tomorrow Never Dies» (1997), με τον Πιρς Μπρόσναν στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

