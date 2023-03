Κόσμος

Κίνα - Σι Τζινπίνγκ: Να κάνουμε τον στρατό “σινικό ατσάλινο τείχος”

Ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε ξανά τους κινδύνους με τους οποίους είναι αντιμέτωπη η χώρα, στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι ετήσιες εργασίες του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου.



Ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε σήμερα την ανάγκη να ενισχυθεί η εθνική ασφάλεια, στην πρώτη μεγάλη ομιλία του αφότου επανεξελέγη πρόεδρος της Κίνας για τρίτη συναπτή θητεία.

Μοναδικός υποψήφιος, ο κ. Σι εξασφάλισε νέα πενταετή θητεία στο αξίωμα του αρχηγού του κράτους, καθώς το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο, το κινεζικό κοινοβούλιο, τον ψήφισε ομόφωνα, ολοκληρώνοντας το τυπικό μέρος της διαδικασίας που τον μετέτρεψε στον ισχυρότερο ηγέτη του ασιατικού γίγαντα εδώ και γενιές.

Καθώς το κινεζικό κοινοβούλιο πειθαρχεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας (ΚΚΚ), δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ο Σι Τζινπίνγκ, 69 ετών, είχε εξασφαλίσει ήδη τον Οκτώβριο νέα θητεία για άλλα πέντε χρόνια στην κορυφή του κόμματος, στη θέση του γενικού γραμματέα, και σε αυτή του γραμματέα της στρατιωτικής επιτροπής του κόμματος - τις δυο σημαντικότερες θέσεις στην Κίνα.

«Η ασφάλεια είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης, της σταθερότητας και αναγκαία προϋπόθεση για την ευημερία», τόνισε ο κ. Σι στα περίπου 3.000 μέλη του κοινοβουλίου που είχαν συγκεντρωθεί στο Παλάτι του Λαού, το κτίριο σοβιετικού στιλ που δεσπόζει στην αχανή πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου. Για αυτό είναι αναγκαίο «να προωθήσουμε πλήρως τον εκσυγχρονισμό της εθνικής άμυνας και των ένοπλων δυνάμεων, να κάνουμε (τον στρατό) σινικό ατσάλινο τείχος που προστατεύει αποτελεσματική την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και τα συμφέροντα της ανάπτυξης», επέμεινε ο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Kινέζος ηγέτης καταφέρθηκε εξάλλου για ακόμη μια φορά εναντίον των «εξωτερικών δυνάμεων» που αναμιγνύονται στην Ταϊβάν, που η κινεζική ηγεσία θεωρεί εσωτερική της υπόθεση. Το Πεκίνο θεωρεί τη νήσο των 23 εκατομμυρίων κατοίκων, που έχει δική της κυβέρνηση, αποσκιρτήσασα κινεζική επαρχία που απλά μένει να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα -διά της βίας αν χρειαστεί- από το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949.

Η Κίνα βλέπει με δυσαρέσκεια και οργή τη σύσφιγξη τα τελευταία χρόνια των σχέσεων ανάμεσα στην Ταϊπέι και στην Ουάσιγκτον, προστάτιδας δύναμης της Ταϊβάν παρότι επισήμως δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις μαζί της και της κυριότερης προμηθεύτριας όπλων των ένοπλων δυνάμεων της νήσου.

Ο κ. Σι είπε επίσης πως η Κίνα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτάρκεια και ισχύ στο πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να περιορίσουν την κινεζική πρόσβαση σε εξοπλισμό παραγωγής ημιαγωγών και σε άλλες τεχνολογίες αιχμής.

Κλείνοντας τις εργασίες του, το κινεζικό κοινοβούλιο ενέκρινε στόχο «περί το 5%» για την ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο και την αύξηση 7,2% του αμυντικού προϋπολογισμού της χώρας.

