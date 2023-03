Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Έξτρα πριμ στους παίκτες

Ποιο ποσό θα μοιραστούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τις νίκες με Ατρόμητο και Παναιτωλικό.



Οι δύο τελευταίες νίκες του Παναθηναϊκού, επί των Παναιτωλικού και Ατρόμητου, θα πριμοδοτηθούν με 100.000 ευρώ από τη διοίκηση, κάτι που είχε γίνει γνωστό στους παίκτες του «τριφυλλιού» τις προηγούμενες μέρες.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 2-0 του Ατρόμητου και πλέον θα μπουν ως πρώτοι στα πλέι οφ της Super League.

Ο Φώτης Ιωαννίδης που μπήκε στην ενδεκάδα την... ύστατη ώρα μετά τον μυϊκό τραυματισμό του Σπόραρ, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πράσινους», σημειώνοντας και τα δύο γκολ του αγώνα και χάρισε την 9η εφετινή εκτός έδρας νίκη για τον Παναθηναϊκό.

