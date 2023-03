Οικονομία

Market Pass: Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πότε θα γίνουν οι πληρωμές για όσους επιλέξουν την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας και πότε για όσους επιλέξουν την κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό.

Η πρώτη δόση του Market Pass έχει ήδη καταβληθεί σε όσους έκαναν την αίτησή τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή στο www.vouchers.gov.gr και θα συνεχίσει να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων έως και τις 15 Μαρτίου 2023.

Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας και θα υποβάλουν αίτηση από 1 έως 15 Μαρτίου θα λάβουν την ενίσχυση ως εξής:

στις 20 Μαρτίου 2023 για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο,

στις 3 Απριλίου 2023 για τον μήνα Απρίλιο,

στις 3 Μαΐου για τον μήνα Μάιο,

στις 3 Ιουνίου για τον μήνα Ιούνιο, και

στις 3 Ιουλίου για τον μήνα Ιούλιο.

Όσοι δικαιούχοι επιλέξουν την κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό και υποβάλλουν αίτηση από 1-15 Μαρτίου 2023 θα λάβουν την ενίσχυση ως εξής:

στις 20 Μαρτίου 2023 για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο

στις 3 Μαΐου για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Όσκαρ 2023 – καλύτερης ταινίας: “Τα πάντα όλα” θριάμβευσαν

ΗΠΑ - Signature Bank: Κατάρρευσε και δεύτερη τράπεζα

Τροχαίο στην Πατησίων – Τρόλεϊ συγκρούστηκε με φορτηγό (εικόνες)