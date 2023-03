Κοινωνία

Τέμπη - Μαρτυρία επιβάτη: “Βοήθησα παιδιά να βγουν από το τρένο, ήταν μέσα στα αίματα” (βίντεο)

Συγκλονίζουν τα όσα περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο Αρσλάν, επιβάτης του μοιραίου τρένου στα Τέμπη.



Ο Αρσλάν Αρσέτ, επιβάτης του μοιραίου τρένου των Τεμπών, με καταγωγή από το Πακιστάν, σώθηκε από την σύγκρουση, αλλά παράλληλα βοήθησε και άλλους ανθρώπους να βγουν από την κόλαση.



Ο Αρσλάν περιέγραψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» τον εφιάλτη που έζησε στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως είπε η σύγκρουση έγινε περίπου 10 λεπτά αφού έφυγαν από την Λάρισα. «Νομίζαμε ότι έγινε σεισμός» είπε μεταξύ άλλων, σημειώνοντας ότι συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί όταν σηκώθηκε από το πάτωμα του τρένου.

«Προσπάθησα να βγω από το παράθυρο κι μετά ανοιξαν οι πόρτες», περιέγραψε, προσθέτοντας ότι όταν πήγε να βγει είδε μια κυρία που ήταν από κάτω και την βοήθησε να φύγει από το τρένο. «Την κατέβασα κάτω και μετά είδαμε την φωτιά», ανέφερε ακόμα. Παράλληλα, όπως είπε βοήθησε και παιδιά που ήταν μέσα στα αίματα να βγουν από το τρένο.



Ο Αρσλάν ακόμα έχει στην μνήμη του τον εφιάλτη που έζησε. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο αυτό γυρνάει στο κεφάλι μου» είπε και πρόσθεσε ότι δεν μπορούσε να πάει ούτε στην δουλειά του.

