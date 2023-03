Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Αδελφός θύματος: Δικαιοσύνη θα αποδοθεί αν είναι μαζί μας όλη η χώρα (βίντεο)

Ταξίδεψε από την Αργεντινή στην Ελλάδα για να πει το τελευταίο "αντίο" στον αδερφό του. Συγκινούν τα όσα είπε. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της κοπέλας του αδερφού του.



Ο Βαγγέλης Βλάχος, έχασε τον αδερφό του Βάιο στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Ο ίδιος ζει στην Αργεντινή και ήρθε στην Ελλάδα για να αποχαιρετήσει τον αδερφό του στο τελευταίο «αντίο».

Ο κ. Βλάχος μίλησε στον εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» και περιέγραψε τον «Γολγοθά» που περνά ο ίδιος και η οικογένειά του, ενώ μίλησε και για την κατάσταση της υγείας της κοπέλας του αδερφού του που ήταν μαζί στο μοιραίο τρένο



«Προσπαθούμε να συνέλθουμε μετά την κηδεία του αδερφού μου», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η Δάφνη «είναι στο νοσοκομείο στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση».



Σχετικά με την απόδοση Δικαιοσύνης στους υπεύθυνους της τραγωδίας ο κ. Βλάχος είπε «δεν θα απονείμουμε εμείς την Δικαιοσύνη».

«Δεν θα σταματήσω να μιλάω ποτέ για τον αδερφό μου και για τα αλλά θύματα», ανέφερε ακόμα και πρόσθεσε «Οι 50 οικογένειες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας, αν είναι μαζί μας και όλη η χώρα τότε μπορεί να αποδοθεί Δικαιοσύνη».

Μιλώντας για τον αδερφό του είπε ότι «νόμιζε ότι είναι ασφαλής στην Ελλάδα, πάντα βοηθούσε… Είναι σκληρό να τον χάνεις με τέτοιο τρόπο».

