Life

Όσκαρ 2023: Η Lady Gaga “έκλεψε” την παράσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ντυμένη στα μαύρα, με ένα T-shirt, σκισμένο τζιν, αθλητικά παπούτσια και σχεδόν αμακιγιάριστη ερμήνευσε το τραγούδι «Hold My Hand.

Η Lady Gaga έκανε την έκπληξη και ανέβηκε τελικά στη σκηνή της 95ης λαμπερής τελετής των βραβείων Όσκαρ στο Dolby Theatre του Λος 'Αντζελες. Ντυμένη στα μαύρα, με ένα T-shirt, σκισμένο τζιν, αθλητικά παπούτσια και σχεδόν αμακιγιάριστη ερμήνευσε το τραγούδι «Hold My Hand» από την ταινία «Top Gun: Maverick». Όπως αναφέρει το Variety ήταν αφιερωμένο στον σκηνοθέτη Τόνι Σκοτ.

«Το έγραψα στο υπόγειο του σπιτιού μου. Είναι βαθιά προσωπικό τραγούδι. Ολοι χρειαζόμαστε αγάπη στη ζωή μας. Ολοι χρειαζόμαστε έναν ήρωα κι οι ήρωες μπορεί να κρύβονται παντού. Aλλά μπορεί να ανακαλύψεις ότι εσύ είσαι ο ήρωας του εαυτού σου - ακόμα κι αν μέσα σου είσαι χίλια κομμάτια», είπε συγκινημένη η βραβευμένη τραγουδίστρια πριν ξεκινήσει την ερμηνεία του τραγουδιού που έγραψε μαζί με τον μουσικό BloodPop.

Στο τέλος της εμφάνισης της δέχθηκε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό. Λίγο ώρα πριν, κατά την είσοδό της στην τελετή η Lady Gaga εντυπωσίασε φορώντας μία αποκαλυπτική ολοκαίνουργια δημιουργία του οίκου Versace από την συλλογή φθινόπωρο/χειμώνα 2023. Σύμφωνα με τη Vogue την συνδύασε με διαμαντένια κοσμήματα από τη δεκαετία του 1950.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας την Δευτέρα

ΗΠΑ - Signature Bank: Κατάρρευσε και δεύτερη τράπεζα

Τροχαίο στην Πατησίων – Τρόλεϊ συγκρούστηκε με φορτηγό (εικόνες)