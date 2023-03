Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - Σούνακ: Δεν θα αλλάξει ο νόμος που απαγορεύει την επιστροφή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η συλλογή του Βρετανικού Μουσείου προστατεύεται δια νόμου και δεν σχεδιάζουμε να το αλλάξουμε αυτό», τόνισε μεταξύ άλλων ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξει ο νόμος που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει τα μάρμαρα του Παρθενώνα μόνιμα στην Ελλάδα.

Ο Σούνακ δήλωσε πως δεν υπάρχουν σχέδια να τροποποιηθεί η νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία το μουσείο μπορεί να διαθέτει αντικείμενα των συλλογών του μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο φροντίζει εδώ και γενιές τα Μάρμαρα του Έλγιν. Οι πινακοθήκες και τα μουσεία μας χρηματοδοτούνται από τους φορολογουμένους επειδή είναι ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο γι' αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Σούνακ μιλώντας στους δημοσιογράφους επί του αεροπλάνου με το οποίο μεταβαίνει στις ΗΠΑ.

«Μοιραζόμαστε αυτούς τους θησαυρούς με τον κόσμο και ο κόσμος έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να τους δει. Η συλλογή του Βρετανικού Μουσείου προστατεύεται δια νόμου και δεν σχεδιάζουμε να το αλλάξουμε αυτό», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν, πρόεδρος σήμερα του Βρετανικού Μουσείου, εργάζεται πάνω σε μια νέα ρύθμιση με την Ελλάδα μέσω της οποίας θα μπορεί κάποιος να δει τα γλυπτά τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα.

Το Parthenon Project, το οποίο υποστηρίζεται από βρετανούς πολιτικούς διαφόρων πολιτικών κομμάτων για τη διευθέτηση του ζητήματος, ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, πως τα μάρμαρα του Παρθενώνα, που έχει στην κατοχή του το Βρετανικό Μουσείο, θα μπορούσαν να επιστραφούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας συμφωνίας πολιτιστικής σύμπραξης.

Ειδήσεις σήμερα:

Όσκαρ 2023 – καλύτερης ταινίας: “Τα πάντα όλα” θριάμβευσαν

ΗΠΑ - Signature Bank: Κατάρρευσε και δεύτερη τράπεζα

Τροχαίο στην Πατησίων – Τρόλεϊ συγκρούστηκε με φορτηγό (εικόνες)