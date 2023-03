Πολιτισμός

Όσκαρ 2023: Ειρήνη Παπά και Βαγγέλης Παπαθανασίου τιμήθηκαν από την Ακαδημία

Κατά τη διάρκεια της 95ης απονομής των Όσκαρ η Ακαδημία μέσα από την ειδική ενότητα «In Memoriam» απέτισε φόρο τιμής σε όλες τις προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, που έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που μας πέρασε.

«Άγγιξαν τις καρδιές μας, μας έκαναν να χαμογελάσουμε και έγιναν αγαπημένοι φίλοι, στους οποίους θα παραμένουμε πάντα αφοσιωμένοι», είπε χαρακτηριστικά ο Τζον Τραβόλτα (John Travolta) ο οποίος προλόγισε το αφιέρωμα και ήταν ιδiαίτερα συγκινημένος όταν αναφέρθηκε στην συμπρωταγωνίστρια του Ολίβια Νιούτον-Τζον(Olivia Newton-John).

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Calling All Angels» από τον βραβευμένο με Grammy μουσικό Λένι Κράβιτζ (Lenny Kravitz) στη σκηνή παρουσιάστηκε το βίντεο-αφιέρωμα που περιελάμβανε μεταξύ άλλων τους Ρέι Λιότα (Ray Liotta), 'Αντζελα Λάνσμπερι (Angela Lansbury), Ράκελ Γουέλς (Raquel Welch),Τζέιμς Κάαν (James Caan) και Τζίνα Λολομπριγκίτα (Gina Lollobrigida). Ανάμεσά τους ήταν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και η Ειρήνη Παπά. Η τελευταία φωτογραφία ήταν αφιερωμένη στον Ουόλτερ Μίρις (Walter Mirisch) παραγωγό και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας.

Σημειωτέον ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από την ζωή στις 17 Μαΐου 2022 στο Παρίσι ενώ η Ειρήνη Παπά στις 14 Σεπτεμβρίου.

