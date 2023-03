Οικονομία

Απεργία – ΠΝΟ: “Δεμένα” τα πλοία την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συμμετάσχει στην πανελλαδική απεργία που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, για την τραγωδία στα Τέμπη.

Δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία την Πέμπτη 16 Μαρτίου, ενόψει της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας που έχει κηρυχθεί από τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στη σημερινή συνεδρίαση της, αποφάσισε ομόφωνα, την συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας στην 24ωρη Πανεργατική απεργία για την τραγωδία στα Τέμπη, που αποφασίστηκε ομόφωνα στις 12-03-2023 από τους αντιπροσώπους του 38ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, η οποία και αρχίζει την 00.01 ώρα της 16-03-2023, ημέρα Πέμπτη, και λήγει στις 24.00 της ίδιας ημέρας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυπτά του Παρθενώνα - Σούνακ: Δεν θα αλλάξει ο νόμος που απαγορεύει την επιστροφή τους



ΗΠΑ - Signature Bank: Κατάρρευσε και δεύτερη τράπεζα

Τροχαίο στην Πατησίων – Τρόλεϊ συγκρούστηκε με φορτηγό (εικόνες)