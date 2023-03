Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Το τετράγωνο Άρη - Ποσειδώνα και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.



Για τις συνέπειες από το τετράγωνο που κάνει ο Άρης με τον Ποσειδώνα μίλησε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».



Όπως ανέφερε η αστρολόγος της εκπομπής «αύριο τελειώνει αυτή η όψη» και τα πράγματα θα είναι καλύτερα.



Την συνέχεια η Λίτσα Πατέρα ανέφερε ότι «ο Δίας εξακολουθεί να είναι στον Κριό και η Αφροδίτη εξακολουθεί να θέλε κάποιος να βγει έξω να διασκεδάσει».



«Έχει πέσει πολύς έρωτας», είπε χαρακτηριστικά η Λίτσα Πατέρα.

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - Αδελφός θύματος: Δικαιοσύνη θα αποδοθεί αν είναι μαζί μας όλη η χώρα (βίντεο)

Τροχαίο: Νεκρός 28χρονος - “Καρφώθηκε” με την μηχανή του σε κολώνα (εικόνες)

Market Pass: Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές