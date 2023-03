Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ - Πληθωρισμός: Υποχώρησε στο 6,1% τον Φεβρουάριο

Που οφείλεται η αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου του πληθωρισμού τον Φεβρουάριο. Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.



Αποκλιμακώθηκε περαιτέρω τον Φεβρουάριο εφέτος ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού, καθώς διαμορφώθηκε στο 6,1% από 7% τον Ιανουάριο, και έναντι 7,2% τον Φεβρουάριο 2022. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση αυτή οφείλεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και είδη διατροφής αυξήθηκε 14,8%.

Ειδικότερα, σε ένα έτος (Φεβρουάριος 2023 προς Φεβρουάριο 2022), οι τιμές στον ηλεκτρισμό μειώθηκαν 22,4% και στο Πετρέλαιο θέρμανσης 5,1%. Αντίθετα, αυξήθηκαν σε Φυσικό αέριο (37,1%), Υγραέριο (15%), Στερεά καύσιμα (25,3%) και Καύσιμα και λιπαντικά (2%).

Στα είδη διατροφής, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Ψωμί και δημητριακά (16,8%), Κρέατα- γενικά (20%), Ψάρια- γενικά (2,6%), Γαλακτοκομικά και αυγά (25,2%), Έλαια και λίπη (22,9%), Λαχανικά- γενικά (8,6%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (9,2%), Λοιπά τρόφιμα (13,1%), Καφέ- κακάο- τσάι (13%), Μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων (9%) και Αλκοολούχα ποτά- μη σερβιριζόμενα (7,2%).

Επίσης, αυξήσεις τιμών υπήρξαν σε: Ένδυση και υπόδηση (7,1%), Ενοίκια κατοικιών (4%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (6,7%), Υπηρεσίες κοινοχρήστων (1,9%), Οικιακές συσκευές και επισκευές (6,4%), Υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης (7,7%), Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (16,7%), Οικιακές υπηρεσίες (7,5%), Φαρμακευτικά προϊόντα (13,8%), Ιατρικά προϊόντα (2,9%), Ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (1,8%), Νοσοκομειακή περίθαλψη (0,6%), Αυτοκίνητα καινούργια (9,3%), Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (8,4%), Μοτοποδήλατα- μοτοσικλέτες (8,4%), Ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου (10,7%), Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (4,2%), Μεταφορά επιβατών με ταξί (32,9%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (47,6%), Μεταφορά επιβατών με πλοίο (26,7%), Μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα (4,2%), Κινηματογράφους- θέατρα (18,8%), Γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης (8,2%), Πακέτο διακοπών (13,9%), Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (2,6%), Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2,7%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (8,1%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (5,9%), Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (4%), 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (10,4%), 'Αλλα προσωπικά είδη (3,9%) και Ασφάλιστρα υγείας (5,7%). Μειώσεις τιμών (1,5%) σημειώθηκαν μόνο στις Τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Σε μηνιαία σύγκριση (Φεβρουάριος προς Ιανουάριο), ξεχωρίζει η μείωση των τιμών στο Φυσικό αέριο (21,6%), ενώ μειώσεις υπήρξαν και σε Πετρέλαιο θέρμανσης (3,9%) και Πετρέλαιο κίνησης (3,2%). Αντίθετα, ανατιμήσεις υπήρξαν σε Καύσιμα αυτοκινήτου- βενζίνη (1,4%) και Ηλεκτρισμό (0,3%).

Στα είδη διατροφής, υπήρξαν νέες ανατιμήσεις σε: Μοσχάρι (1,9%), Χοιρινό (1,5%), Τυριά (2,1%), Ελαιόλαδο (2,7%), Φρούτα νωπά (1,4%), Λαχανικά νωπά (14,9%), Λαχανικά κατεψυγμένα (3,5%) και Καφέ (2,3%). Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε Ζυμαρικά (3,2%) και Λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα (1,7%).

Στα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (2,4%), Φαρμακευτικά προϊόντα (7,1%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (15,7%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία (0,6%), Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (1%) και άλλα είδη ατομικής φροντίδας (0,6%). Αντίθετα, οι τιμές μειώθηκαν σε Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (2,3%) και Τηλεφωνικές υπηρεσίες (0,4%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Φεβρουάριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

14,8% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ- κακάο- τσάι, μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων.

2,9% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

7,1% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

10,5% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: οικιακές συσκευές και επισκευές, υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

5,3% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

6,5% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα- μοτοσυκλέτες, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με ταξί, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο.

3,5% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους- θέατρα, γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης, πακέτο διακοπών.

2,2% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

8,1% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

5,8% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλα είδη ατομικής φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη, ασφάλιστρα υγείας.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

4,9% στην ομάδα «Στέγαση, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης». Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες κοινοχρήστων, φυσικό αέριο, υγραέριο, στερεά καύσιμα.

1,6% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% τον Φεβρουάριο 2023 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2023, έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός , παρουσίασε αύξηση 6,5% τον Φεβρουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, έναντι αύξησης 6,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2022 με το 2021. Ενώ, παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Φεβρουάριο 2023 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2023, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

