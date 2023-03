Πολιτική

Τέμπη - Οικονόμου για Σπίτζη: Θλιβερό μνημείο κυνισμού, σύγχυσης και ψεμάτων η τοποθέτησή του

Προτεραιότητα της κυβέρνησης η παροχή κάθε δυνατής στήριξης στους τραυματίες και στους συγγενείς θυμάτων. Οι πρωτοβουλίες για τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου.

«Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα Τέμπη έχει κλονίσει βαθιά την ελληνική κοινωνία, η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματα πόνου, απόγνωσης, αγανάκτησης και οργής. Αυτό δεν είναι σίγουρα εύκολο και θα χρειαστεί χρόνος. Είναι όμως υποχρέωση όλου του πολιτικού προσωπικού αυτής της χώρας απ' τη μια να ακούσει με προσοχή, με σεβασμό, με υπευθυνότητα τις απαιτήσεις της κοινωνίας και από την άλλη να συμβάλει γόνιμα και ορθά έτσι ώστε οι Έλληνες πολίτες να πάρουν τις απαιτούμενες απαντήσεις και να δουν ότι αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με ειλικρίνεια και αυτοκριτική αλλά και με αγώνα για την υπέρβασή τους», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Υπογράμμισε ότι το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και άλλα αντίστοιχα περιστατικά των τελευταίων ετών, αποδεικνύει όπως είπε τις δομικές παθογένειες του κράτους μας αλλά «αυτές για να είμαστε ειλικρινείς δεν δημιουργήθηκαν μόνες τους ούτε το τελευταίο διάστημα». Στο σημείο αυτό τόνισε ότι τώρα χρειάζεται να μην κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας όσον αφορά τις αιτίες που μας έφεραν αντιμέτωπους με αυτό το πολύ δύσκολο παρόν, προκειμένου να είμαστε ειλικρινείς και χρήσιμοι στον τόπο μας. «Η αλήθεια σώζει και χωρίς αυτή δεν μπορούμε να πάμε ούτε βήμα μπροστά».

Επανέλαβε ότι η ελληνική κοινωνία επιθυμεί πλήρη διαλεύκανση αλλά και εγγυήσεις ότι ποτέ ξανά δεν θα συμβεί κάτι ανάλογο ή αντίστοιχο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση χωρίς χρονοτριβή και προφάσεις έχει αναλάβει από την πρώτη στιγμή το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί και ο πρωθυπουργός πρώτος ζήτησε συγγνώμη. Είπε ότι δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μία σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων και συνέχισε τονίζοντας όσο σημαντικό είναι να δώσουμε χώρο στη θλίψη και στην οργή άλλο τόσο δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή να γίνει σπίθα ενός νέου διχασμού, γιατί είναι και αυτός μια όψη ενός νομίσματος που η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά στο παρελθόν.

Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι προτεραιότητα αποτελεί η παροχή κάθε δυνατής στήριξης στους τραυματίες και στους συγγενείς των θυμάτων και ο πρωθυπουργός ταυτόχρονα ανέλαβε μια διττή δέσμευση: απόλυτη διαφάνεια στην έρευνα και αμέριστη συνδρομή στις δικαστικές αρχές ώστε να εντοπιστούν τα αίτια και να κριθούν δίκαια όσοι εμπλέκονται. Και δεύτερον τη δρομολόγηση άμεσων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της χρόνιας προβληματικής κατάστασης στο σιδηρόδρομό μας.

Εξειδίκευσε ακολούθως τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια του δυστυχήματος είπε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη να διασφαλίσει, στο βαθμό που την αφορά ότι η έρευνα θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια και με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και απαρίθμησε κινήσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί.

«Γεγονός πάντως είναι ότι μετά από τα συγκλονιστικά ηχητικά ντοκουμέντα και τις μαρτυρίες που έρχονται στο φως για τα όσα αδιανόητα συνέβησαν το μοιραίο εκείνο βράδυ αλλά και μέσα από τις διώξεις που ασκήθηκαν, αναδεικνύονται συμπεριφορές, νοοτροπίες και παθογένειες, που προφανώς δεν είναι τωρινές αλλά διαιωνίζονται σ' ένα τμήμα του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, στο βαθύ και αναχρονιστικό κράτος», είπε. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση πολέμησε και περιόρισε τις παθογένειες αυτές αλλά δεν μπόρεσε να εξαλείψει και είναι ανάγκη να εντοπιστούν συντονισμένα ώστε να εκλείψουν και οι τελευταίοι θύλακες δομικής αντίδρασης στον εκσυγχρονισμό του κράτους μας.

Μίλησε ακόμη για την υποχρέωση να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας χωρίς υπεκφυγές και χωρίς αυτοεξαιρέσεις ενώ αναφέρθηκε στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πλήρη ενημέρωση εφόσον το επιθυμούν των πολιτικών αρχηγών και της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής.

Υπογράμμισε ότι η δημιουργική αντιπαράθεση θα ήταν βήμα στην κατεύθυνση που απαιτούν οι καιροί και αξιώνει η κοινωνία και τελικά η σύνθεση απόψεων, προτάσεων και ιδεών και όχι η στείρα κομματική αντιπαράθεση. Ισχυρισμοί ότι φταίνε όλοι οι άλλοι, διαστρεβλώσεις, ψέματα, συμψηφισμοί δεν χωρούν. «Τώρα είναι η ώρα της αλήθειας και είναι η ώρα της αλήθειας για όλους».

Πρόσθεσε πως διαπιστώνεται έλλειμμα από μέρος της αντιπολίτευσης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του κ. Σπίρτζη, την οποία χαρακτήρισε «θλιβερό μνημείο κυνισμού, σύγχυσης και ψεμάτων» κάνοντας λόγο για κυνική γραμμή που αναγνωρίζει ότι φταίνε μόνο οι προηγούμενοι και οι επόμενοι.

«Ένα πράγμα είναι η στάση ευθύνης, η αναγνώριση των λαθών, η αναζήτηση της αλήθειας κι ένα άλλο είναι τα ψέματα και η διασπορά τους στον δημόσιο διάλογο», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε στο σημείο αυτό στη στήριξη των συγγενών των θυμάτων σε δέκα άξονες καθώς και στη δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη όλων των πληγέντων.

Στη συνέχεια πέρασε σε μια σειρά άλλων θεμάτων της καθημερινότητας ξεκινώντας από το γεγονός ότι μεθαύριο Τετάρτη, 15 Μαρτίου πρόκειται να καταβληθεί με εμβόλιμη πληρωμή η προκαταβολή για επικουρικές συντάξεις η έκδοση των οποίων καθυστερεί.

"Θα επαναξιολογηθεί το σύνολο των πρωτοκόλλων και του καθεστώτος εκπαίδευσης σταθμαρχών"

«Δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτε κάτω από το χαλί, ούτε τις νοσηρές νοοτροπίες και τις παθογένειες. Η κυβέρνηση μας συγκρούστηκε με αυτές τις νοοτροπίες και θα εξακολουθεί να συγκρούεται με ανάλογες συμπεριφορές, θέλουμε να εμπεδώσουμε παντού την αξιοκρατία παντού. Χωρίς χρονοτριβή θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να εκλείψουν τέτοιες συμπεριφορές» διεμήνυσε απαντώντας στις ερωτήσεις στο briefing των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Γνωστοποίησε επίσης ότι το σύνολο των πρωτοκόλλων και του καθεστώτος εκπαίδευσης σταθμαρχών και λοιπών θα επαναξιολογηθεί σημειώνοντας, πάντως, πως απ ό,τι φαίνεται ο 59χρονος κρατούμενος δεν θα έπρεπε να είναι στη συγκεκριμένη βάρδια. Ερωτηθείς σχετικώς προανήγγειλε ότι στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα γίνει εκτεταμένη συζήτηση και πως εκεί θα τοποθετηθεί και ο παραιτηθείς υπουργός Υποδομών, Κώστας Καραμανλής, για τον οποίο υπενθύμισε πως έχει ήδη αναλάβει την πολιτική ευθύνη διά της παραιτήσεως του.

Σε ερώτηση για τα κρούσματα επιθέσεων κατά πολιτικών τις τελευταίες ημέρες, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «τα καταδικάζουμε χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους», ενώ σε άλλη ερώτηση για το κατά πόσον η κυβέρνηση επιδιώκει την ιδιωτικοποίηση του νερού, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν αρνητική. Τέλος, ο κ. Οικονόμου επιβεβαίωσε πως εντός της εβδομάδος θα ανακοινωθεί η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και πως αυτή θα ισχύσει βάσει του αρχικού προγραμματισμού από 1ης Απριλίου.

