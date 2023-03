Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Φόβοι της αντιπολίτευσης για νοθεία στις σεισμόπληκτες περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντιπολίτευση ζήτησε να αφαιρεθούν τα ονόματα των αγνοουμένων από τις εκλογικές λίστες, φοβούμενη ότι τελικά μπορεί να ψηφίσουν… και οι νεκροί.

Η αντιπολίτευση φοβάται ότι τελικά μπορεί να ψηφίσουν στις εκλογές και οι νεκροί των σεισμών γι’ αυτό και ζητά να αφαιρεθούν από τις εκλογικές λίστες τα ονόματα των αγνοουμένων.

Η επαρχιακή πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε ότι ο πιο μεγάλος κίνδυνος είναι στην περιοχή των σεισμών επειδή μπορεί κάποιοι να προσπαθήσουν να ψηφίσουν στη θέση των αγνοουμένων, μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου

Στο μεταξύ σήμερα δημοσιεύτηκαν νέες δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με την εταιρεία ALF για πρώτη φορά το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ξεπέρασε ακόμη και τα ποσοστά κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ. Το ΡΛΚ λαμβάνει 31,8% και το AKP 31 %.

Επίσης σύμφωνα με την εταιρεία TAG παρόλο που το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτο ΑΚΡ, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου προηγείται του Ταγίπ Ερντογάν κατά 13 μονάδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - πατήρ Χριστόδουλος: “Ραγίζει καρδιές” ο πατέρας του Κύπριου φοιτητή (βίντεο)

Γλυκά Νερά - πατέρας Καρολάιν: Η μικρή Λυδία, η επιμέλεια και ο δολοφόνος που “αφαίρεσε δυο ζωές” (βίντεο)

Σπάτα: Σύλληψη φυγόποινου ληστή δίπλα σε σπίτι Υπουργού