“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Απολαυστικό επεισόδιο την Δευτέρα (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 "φτιάχνει" τα βράδια μας, τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, χαρίζοντας μας μοναδικές στιγμές γέλιου.



Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους μπαίνουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.





ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Η Μελίνα, προς μεγάλη έκπληξη όλων, επιστρέφει στο εξοχικό μαζί με τον Ράμο και αυτός δηλώνει έτοιμος να μιλήσει με τους Παπαδόπουλους ήρεμα και πολιτισμένα για την τύχη της Τζοάν. Ωστόσο, ο Αρίστος, που έχει δει την Μελίνα να φεύγει με τον Ράμο απ' το σημείο που τον παράτησε με το τροχόσπιτο, θα καταφτάσει λίγο μετά και θα τα καταστρέψει όλα! Και τα προβλήματα για τον Αρίστο δεν θα σταματήσουν εκεί, καθώς η Μελίνα θα του ξεκαθαρίσει ότι η βραδιά που πέρασαν μαζί δεν σήμαινε απολύτως τίποτα για εκείνη και ότι η συμπεριφορά του απέναντι στον Ράμο ήταν τελείως ανάρμοστη. Έτσι τώρα ο Αρίστος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα ρίξει τα μούτρα του για να ζητήσει συγγνώμη από τον Ράμο. Παράλληλα ο Θανάσης θα κάνει μια ευχάριστη έκπληξη στον Γιάννη σε σχέση με τα χαμένα του βεγγαλικά. Η Τζοάν από την άλλη προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει κρυφό το μυστικό της ότι δεν είναι έγκυος, ενώ ο Αλέξανδρος, κρυφά από τους γονείς του, συνεχίζει να κυνηγάει την Ντιάνα και φτάνει στο σημείο να το παίξει μεθυσμένος για να μπορέσει να μπει στο σπίτι της. Αυτό που κανείς δεν ξέρει είναι ότι το τέλος της μέρας θα φέρει όχι μία, αλλά δύο μεγάλες αποκαλύψεις για τους Παπαδόπουλους! Συντελεστές Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου. Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS #PoiosPapadopoulos

