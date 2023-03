Οικονομία

Χρηματιστήρια: Μεγάλη υποχώρηση και στην Ευρώπη

Οι μετοχές των τραπεζών σημείωσαν πτώση 5,7% και οδεύουν προς το χειρότερο διήμερο ξεπούλημά τους από τότε που ξέσπασε πέρυσι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν σημαντική πτώση σήμερα και οδεύουν προς τη χειρότερη ημέρα των τελευταίων σχεδόν τριών μηνών, καθώς οι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί τίτλοι συνέχισαν να υποχωρούν παρά τα μέτρα που ελήφθησαν από τις αρχές για να περιοριστεί ο αντίκτυπος από την ξαφνική κατάρρευση της Silicon Valley Bank (SVB).

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 2,4%. Οι μετοχές των τραπεζών, των αυτοκινητοβιομηχανιών και των ασφαλιστικών ήταν μεταξύ αυτών με τη μεγαλύτερη πτώση.

«Οι επενδυτές είναι ακόμα ταραγμένοι από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και περιμένουν με κομμένη την ανάσα να δουν εάν οι επιπτώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα υπερχειλίσουν και θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα», δήλωσε η Σουζάνα Στρίτερ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Hargreaves Lansdown. «Υπάρχει η εκτίμηση ότι σε θύλακες του συστήματος συνεχίζουν να υπάρχουν αδυναμίες και ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ίσως χρειαστεί να παρέμβει με περαιτέρω εγγυήσεις καταθέσεων σε άλλες τράπεζες».

Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές σημείωσαν πτώση 5,7% και οδεύουν προς το χειρότερο διήμερο ξεπούλημά τους από τότε που ξέσπασε πέρυσι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η μετοχή της Credit Suisse κατέγραψε βουτιά 12,1% σε νέο ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Η γερμανική Commerzbank σημείωσε πτώση 11,3% ενώ οι μετοχές της γαλλικής Societe Generale και της ισπανικής Sabadell υποχώρησαν κατά 6,2% και 9,4%, αντίστοιχα.

Η μετοχή της HSBC σημείωσε πτώση 4,1% αφού η βρετανική τράπεζα ανακοίνωσε ότι αποκτά τη βρετανική θυγατρική της SVB έναντι μίας στερλίνας.

