Συλλήψεις για αρχαία σε Χαλκίδα και Χαλάνδρι (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή δυο ατόμων που συνελήφθησαν. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας.



Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 11-3-2023 σε Χαλκίδα και Χαλάνδρι, από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, δύο άτομα, 56 και 80 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, αναφορικά με παράνομη κατοχή αρχαίων αντικειμένων και διάθεση αυτών έναντι του χρηματικού ποσού των 50.000 ευρώ σε άγνωστο αγοραστή στην περιοχή της Χαλκίδας, συγκροτήθηκε κλιμάκιο αστυνομικών και έπειτα από αναζητήσεις, επετεύχθη ο εντοπισμός του 56χρονου ημεδαπού.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ο 56χρονος, μεσημβρινές ώρες της 11-3-2023, εντός οχήματος στη Χαλκίδα, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μαρμάρινο αντικείμενο που εμπίπτει στο νόμο περί αρχαιοτήτων, με ανάγλυφη παράσταση κεφαλής ίππου, διαστάσεων 17χ20χ6 cm, το οποίο χρονολογείται στην Ελληνιστική ή Ρωμαϊκή περίοδο (3ος αιώνας π.Χ. έως 2ο αιώνα μ.Χ.).

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο 56χρονος είχε προμηθευτεί την ανωτέρω αρχαιότητα από 80χρονο ημεδαπό, για να τη διαθέσει προς πώληση.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 80χρονου στο Χαλάνδρι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα παρακάτω αντικείμενα που εξετάζεται αν περιλαμβάνονται στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων:

4 χριστιανικές εικόνες, πιθανόν Βυζαντινές,

7 μεταλλικά δαχτυλίδια και

πλήθος νομισμάτων

Επιπλέον, εντός της οικίας του 80χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι κρότου λάμψης, με γεμιστήρα και -4- φυσίγγια,

σκαλιστό μαχαίρι με θήκη, πιθανόν ασημένιο, μήκους 37 cm,

σκαλιστό μαχαίρι με θήκη, συνολικού μήκους 35 cm,

αντικείμενο που προσομοιάζει σε γεμιστήρα καριοφιλιού, πιθανόν ασημένιο, μήκους 18 cm περίπου,

σπρέι πιπεριού,

4 κινητά τηλέφωνα και

12 φορητές συσκευές αποθήκευσης (usb).

Ο 80χρονος, όπως προέκυψε, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα.

Κατασχέθηκε, επίσης, το όχημα του 56χρονου ως μέσο αποθήκευσης και μεταφοράς αρχαιοτήτων προς πώληση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Χαλκίδας.

