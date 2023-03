Πολιτισμός

Τραγωδία στα Τέμπη - Ακρόπολη: Παρέμβαση με πανό από καλλιτέχνες (εικόνες)

Καλλιτέχνες και σπουδαστές στον χώρο της Τέχνης ανήρτησαν πανό στην Ακρόπολη.



Καλλιτέχνες και σπουδαστές στον χώρο της Τέχνης πραγματοποίησαν παρέμβαση σήμερα, αναρτώντας πανό, στην Ακρόπολη.

Το πανό έγραφε «Οι ζωές μας μετράνε», με φόντο το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο οργανισμός «Μένουμε Ενεργοί – Υγεία, Συλλογικότητα, Αλληλεγγύη», έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Η Ακρόπολη σήμερα ντύθηκε με ένα μήνυμα αγώνα. «Οι ζωές μας μετράνε» Την πρωτοβουλία πήραν οι αγωνιζόμενοι καλλιτέχνες, σπουδαστές/ριες κι εργαζόμενοι/ες στον χώρο της Τέχνης. Πολλά συγχαρητήρια! Ο αγώνας συνεχίζεται».

