“Παγιδευμένοι”: Καθηλωτικό το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το επεισόδιο της σειράς "Παγιδευμένοι", που προβάλλει ο ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι» έεπιστρέφουν απόψε στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που κόβει την ανάσα.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00 στον ΑΝΤ1

Η μέρα της δίκης της Άννας πλησιάζει και πρέπει να βρεθούν αρκετά στοιχεία, ώστε να αθωωθεί. Ο Αλέκος, όμως, δε θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Έχει ένα σχέδιο να παγιδεύσει την Άννα για να αποδείξει την ενοχή της ως ηθικής αυτουργού. Θα τα καταφέρει;

Ο Ανδρέας και ο Δημήτρης, από την άλλη, συνεχίζουν τις έρευνες. Ένα νέο στοιχείο έρχεται στην επιφάνεια.

Ο Άκης, ο Θοδωρής, η Δανάη, η Νεφέλη και η Λίνα έχουν μπλέξει σε βαθιά νερά. Ο Νώντας τους αναγκάζει, πλέον, να δουλέψουν γι’ αυτόν.

Κι ενώ ο εκβιασμός του Γεράσιμου στην Κλειώ συνεχίζεται, η Κλειώ ανακαλύπτει κάτι για τον άνθρωπο που την εκβιάζει. Θα της λύσει αυτό τα χέρια;

Ο Δημήτρης θα συνεχίσει την έρευνα για το νέο στοιχείο μόνος του.

Θα βρει κάτι που μπορεί να αθωώσει την Άννα; Κι αν ναι, θα προλάβει να έχει τις απαραίτητες αποδείξεις μέχρι να γίνει η δίκη;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

