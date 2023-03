Κοινωνία

Αττική Οδός: Καταδίωξη ύστερα από κλοπή καλωδίων και χαλκού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Αττική Οδό και σύλληψη τριών ατόμων που έκλεψαν 300 κιλά καλώδια με χαλκό.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες του Σαββάτου (11/3), από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρεις άνδρες, 21χρονος ημεδαπός και δύο 27χρονοι αλλοδαποί για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων και κλοπή κατά συναυτουργία.

Οι ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή του Αμαρουσίου δύο αυτοκίνητα, με δύο επιβαίνοντες έκαστο, τους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών οι οδηγοί των αυτοκινήτων ανέπτυξαν ταχύτητα για να διαφύγουν και οι αστυνομικοί τους ακολουθούσαν, καλώντας τους διαρκώς να ακινητοποιήσουν τα οχήματα.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής τους τα οχήματα κινήθηκαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Το ένα αυτοκίνητο εξήλθε από την Αττική Οδό και ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Λυκόβρυσης.

Οι επιβαίνοντες του ακινητοποιημένου οχήματος, εξήλθαν και τράπηκαν σε φυγή πεζή και οι αστυνομικοί κατάφεραν, έπειτα από πεζή καταδίωξη που ακολούθησε, να ακινητοποιήσουν τον 21χρονο, οδηγό του οχήματος, ο οποίος προκειμένου να ματαιώσει τη σύλληψή του αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας και τραυματίζοντας έναν από τους αστυνομικούς.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ανωτέρω αυτοκίνητο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος καλωδίων που περιείχαν χαλκό περίπου -300- κιλών, πλήθος εργαλείων και -2- ζευγάρια γάντια.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης σχετικά με το έτερο αυτοκίνητο, για το οποίο δόθηκαν αναζητήσεις σε όλους τους σταθμούς.

Τελικά, το όχημα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. στην περιοχή των Άνω Λιοσίων και αφού ακινητοποίησαν τους δύο 27χρονους αλλοδαπούς που επέβαιναν, τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Αμαρουσίου που είχε οδηγηθεί νωρίτερα και ο 21χρονος.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, τα καλώδια είχαν αφαιρεθεί απογευματινές ώρες της 10-3-1023 και πρωινές ώρες της 11-3-2023 από εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που διέφυγε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: 13χρονος βίαζε και κακοποιούσε 12χρονο επί μήνες

Τραγωδία στα Τέμπη - πατήρ Χριστόδουλος: “Ραγίζει καρδιές” ο πατέρας του Κύπριου φοιτητή (βίντεο)

Γλυκά Νερά - πατέρας Καρολάιν: Η μικρή Λυδία, η επιμέλεια και ο δολοφόνος που “αφαίρεσε δυο ζωές” (βίντεο)