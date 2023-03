Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Τι δείχνουν δύο νέες δημοσκοπήσεις

Ποιος φάινεται να προηγείται σύμφωνα με τις νέες δημοσκοπήσεις.

Δύο νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν και πάλι τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου να προηγείται σημανιτικά του Ταγίπ Ερντογάν.

Η δημοσκόπηση της Alf Research στις 7 Μαρτίου έδειξε ότι ο Κιλιτσντάρογλου θα μπορούσε να λάβει το 55,1% των ψήφων καιο Ερντογάν το 44,9%.

Μάλιστα σύμφωνα με την εταιρεία ALF, για πρώτη φορά το Ρεπουπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεπέρασε ακόμη και τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Το ΡΛΚ λαμβάνει 31,8 % και το AKP 31 %.

Το φιλοκουρδικό κόμμα HDP: 11,3 %

Το ΚαλονΚόμμα της Μεράλ Ακσενέρ : 8,9 %

Και το ακροδεξιό MHP του Ντεβλέτ Μπαχτσελι΄ : 6,5 %

Επίσης σύμφωνα με την εταιρεία TAG παρόλο που το κυβερνών κόμμα AKP παραμένει πρώτο, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου προηγείται του Ταγίπ Ερντογάν κατά 13 μονάδες.





