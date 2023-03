Κοινωνία

Μαρούσι: Γυναίκα κατήγγειλε βιασμό και ξυλοδαρμό από φιλικό της πρόσωπο

Τι κατήγγειλε στους αστυνομικούς η 39χρονη.

Θύμα βιασμού και ξυλοδαρμού από φιλικό της πρόσωπο κατήγγειλε πως έπεσε στο Μαρούσι μια 39χρονη Ρωσίδα στο τμήμα ασφαλείας της περιοχής.

Η γυναίκα παρουσιάστηκε ενώπιον των αστυνομικών στις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής (12/3) και κατήγγειλε το περιστατικό, το οποίο όπως είπε έλαβε χώρα στην οδό Κονδύλη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η γυναίκα δεν έδωσε στοιχεία του δράστη, παρότι ανέφερε πως πρόκειται για φιλικό σε εκείνη πρόσωπο, ενώ νωρίτερα είχε μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

πηγή: lawandorder.gr

