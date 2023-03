Κοινωνία

Σύνταγμα: Έβγαλαν μαχαίρι σε 16χρονο για 5 ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας 16χρονος στο κέντρο της Αθήνας.

Αντιμέτωπος με έξι άτομα που τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο, βρέθηκε ένα 16χρονο παιδί στις 21:50 το βράδυ του Σαββάτου (11/3) στο Σύνταγμα.

Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και του έκλεψαν ένα κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του και 5 ευρώ.

Λίγη ώρα αργότερα και αφού ο ανήλικος ενημέρωσε την Άμεση Δράση για την ληστεία, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν άνδρα 21 ετών, Αλβανικής υπηκοότητας ο οποίος συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος του 16χρονου.

πηγή: lawandorder.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - πατήρ Χριστόδουλος: “Ραγίζει καρδιές” ο πατέρας του Κύπριου φοιτητή (βίντεο)

Γλυπτά του Παρθενώνα - Σούνακ: Δεν θα αλλάξει ο νόμος που απαγορεύει την επιστροφή τους

Τροχαίο: Νεκρός 28χρονος - “Καρφώθηκε” με την μηχανή του σε κολώνα (εικόνες)