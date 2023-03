Οικονομία

Σκυλακάκης: 100000 “κόκκινα” δάνεια έχουν “πρασινίσει”

Ο αναπληρωτής υπουργός προέβλεψε ότι δεν θα υπάρξουν μαζικές απώλειες πρώτης κατοικίας και μαζικοί πλειστηριασμοί.

«Τα κόκκινα δάνεια, σήμερα, έχουν μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης και επανέρχεται η οικονομία και το τραπεζικό σύστημα σε μια φυσιολογική λειτουργία. Και αυτό επιτεύχθηκε χωρίς να έχουμε μαζικές εξώσεις και μαζική απώλεια κατοικιών» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, είπε, πως η πρόβλεψή του είναι ότι «δεν θα έχουμε μαζικές απώλειες πρώτης κατοικίας και μαζικούς πλειστηριασμούς. Οι εμπλεκόμενοι θα μπορέσουν με τα "εργαλεία" που έχουμε δημιουργήσει, να ρυθμίσουν στην πλειονότητά τους τα δάνειά τους». Αναγνώρισε πως «προφανώς θα υπάρχει και ένα κομμάτι πλειστηριασμών που θα γίνουν, αλλά θα είναι στο βαθμό εκείνο που υπήρχε και στα χρόνια προ κρίσης. Όσο αναπτύσσεται η οικονομία αυτό το κομμάτι θα περιοριστεί».

Ανέφερε ότι έχουμε πάνω από 100.000 δάνεια που από «κόκκινα» έχουν ξαναγίνει «πράσινα» μέσα από τις ρυθμίσεις - συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ οφειλετών και funds, χωρίς να χρειαστεί η προσφυγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή στις διαδικασίες του πτωχευτικού δικαίου». Και αυτό «είναι μια θετική εξέλιξη» και «με αυτή την έννοια επιλύουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την κρίση».

Ο κ. Σκυλακάκης, ανέφερε πως «η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ένα τμήμα της συνολικής πτωχευτικής διαδικασίας. Η Ελλάδα, δυστυχώς, έως το 2020 δεν είχε μια πραγματική, πτωχευτική διαδικασία για τα φυσικά πρόσωπα. Ένα φυσικό πρόσωπο, όταν πτώχευε δεν είχε τρόπο να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του και παρέμενε δέσμιο στα συσσωρευμένα του χρέη. Με το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο, που έφερε αυτή η κυβέρνηση, τέθηκε ένα πλαίσιο, με το οποίο μπορούν τα φυσικά πρόσωπα να απαλλαγούν, οριστικά, από το χρέος τους και παράλληλα έθεσε ένα πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα βρεθούν έξω από το σπίτι τους, ενώ παράλληλα θα έχουν πολύ χρόνο, προκειμένου να μπορέσουν να το ανακτήσουν, εφόσον πληρωθεί ένα μέρος τουλάχιστον της οφειλής τους».

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναγνώρισε ότι «δεν υπάρχει εύκολη λύση στο πρόβλημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ειδικά για τα μη ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν και πρόσθετη περιουσία».

Ο κ. Σκυλακάκης, επίσης, σημείωσε πως με πρόσφατη τροπολογία έχουν πιεστεί τα funds να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε ρυθμίσεις κόκκινων δανείων.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, από τη δική του πλευρά, υποστήριξε ότι σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «ενδιαφέρεται όχι για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων, αλλά για το πώς θα πτωχεύσουν με τραπεζικούς όρους». Ανέφερε πως μόνο 48 πολίτες έχουν κριθεί ως ευάλωτοι και αξιοποιούν ως «νοικάρηδες» τα σπίτια τους με τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Υποστήριξε ότι στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 60.000 αιτούντων έχουν ενταχθεί έως τις 20 Φεβρουαρίου περίπου 3.500, χωρίς να έχει γίνει γνωστό και σε τί ποσοστό διαγράφηκαν τα χρέη τους. Ο βουλευτής τόνισε πως θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον πολίτη που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις να σώσει την πρώτη του κατοικία. Υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η ιδιοκατοίκηση στην χώρα μας από το 2019 έως και τέλη του 2021 μειώθηκε σχεδόν 2%.

