Τραγωδία στα Τέμπη - Ευρωκοινοβούλιο: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων

«Το Ευρωκοινοβούλιο θρηνεί με τον ελληνικό λαό και τις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα κάλεσε τους ευρωβουλευτές στην Ολομέλεια του Στρασβούργου να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και στη μνήμη των ζωών που χάθηκαν πρόσφατα στη θάλασσα.

Με περισσότερες ζωές να χάνονται στη θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες, η πρόεδρος Μέτσολα κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες του Κοινοβουλίου και να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα.

Μιλώντας για την τραγωδία των Τεμπών, η Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θρηνεί με τον ελληνικό λαό και τις οικογένειες των θυμάτων. Η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει όπως απαιτείται, προσέθεσε.

Επίσης, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία του ΟΗΕ για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία θα μπορούσε να λήξει την επόμενη εβδομάδα, έδωσε σε εκατομμύρια ανθρώπους πρόσβαση σε τρόφιμα και βασικές προμήθειες από την Ουκρανία, συμπληρώνοντας ότι το κοινοβούλιο ζητεί να ανανεωθεί το συντομότερο δυνατό.

